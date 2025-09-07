Tuchel chỉ trích 3 ngôi sao của đội tuyển Anh 07/09/2025 12:45

Đội tuyển Anh tiếp tục thành tích toàn thắng 100% ở vòng loại World Cup 2026 với chiến thắng 2-0 trước Andorra tại Villa Park, nhưng chiến thắng này không tạo được sự phấn khích cho những người có mặt tại sân, nhiều người trong số họ đã rời sân ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Thomas Tuchel thừa nhận đội tuyển Anh đáng lẽ phải ghi được nhiều bàn thắng hơn sau khi người hâm mộ thể hiện sự không hài lòng tại sân Villa Park. Sân vận động gần như trống rỗng sau tiếng còi mãn cuộc khi đội tuyển Anh chật vật giành chiến thắng nhạt nhòa trước đội bóng nhỏ bé Andorra, hiện đang xếp hạng 174 thế giới.

HLV trưởng đội tuyển Anh, Tuchel, thừa nhận một số cầu thủ của ông đã phung phí cơ hội trước khung thành đối phương và chỉ trích tân binh Eberechi Eze của Arsenal vì đã không tận dụng được cơ hội. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Anh chỉ ghi được ba bàn thắng sau hai trận đấu trước các đội bóng nhỏ bé ở vòng loại World Cup.

Trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt trước sự chứng kiến ​​của 39.202 khán giả trên sân Villa Park. Tuy nhiên, HLV Tuchel khẳng định đội tuyển Anh sẽ chứng minh được giá trị của mình tại Serbia, khi Tam sư sẽ phải đối mặt với trận đấu được cho là khó khăn nhất của mình tại Bảng K.

HLV Thomas Tuchel chỉ trích 3 ngôi sao của đội tuyển Anh sau trận thắng Andorra 2-0. ẢNH: EPA

HLV Thomas Tuchel chia sẻ: “Thật khó khăn vì khán giả ở đây rất khác so với khán giả Ngoại hạng Anh. Tôi nghĩ năng lượng đã đủ, chất lượng đội hình cũng tốt và chúng tôi đáng lẽ phải ghi được nhiều bàn hơn. Sau bàn thắng đầu tiên, chúng tôi đã mất bóng quá nhiều trong 10 hoặc 15 phút và mất tập trung. Nhưng sang hiệp hai, chúng tôi đã tìm lại được phong độ và đáng lẽ phải ghi được nhiều bàn hơn.

Tôi nghĩ chúng tôi đã bỏ lỡ những khoảnh khắc nhỏ để đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Có lẽ Ebz (Eberechi Eze) đã không có một ngày thi đấu tốt nhất ở vị trí số 10, đường chuyền cuối cùng của Noni Madueke không đủ chính xác và Marcus Rashford đã có những khoảnh khắc tốt nhưng không thể kết thúc chúng.

Đó là điều có thể xảy ra trước một đội bóng nhỏ. Bàn thắng thứ hai đáng lẽ phải đến sớm hơn vì nó cho chúng tôi rất nhiều tự do. Nhìn chung, với nỗ lực và thái độ thi đấu, tôi hoàn toàn hài lòng và đây là một màn trình diễn tốt hơn nhiều so với hồi tháng Sáu. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng 4-0 hoặc 5-0. Chúng tôi đã học được rất nhiều và tôi mừng cho các cầu thủ. Giờ đây, chúng tôi sẽ chứng minh được mình tại Belgrade trước Serbia".

Nhưng HLV Thomas Tuchel hết lời khen ngợi cầu thủ mới Elliot Anderson và cho biết ông sẽ không ngần ngại sử dụng tiền vệ của Nottingham Forest trong trận đấu vòng loại World Cup tại Serbia vào đêm thứ Ba (giờ địa phương).

HLV Thomas Tuchel nói thêm: “Rất tốt, rất rất tốt. Elliot Anderson hơi lo lắng nhưng sau đó đã chơi tốt và chúng tôi đã nói hãy thử xem sao, và cậu ấy đã làm được. Đó là bài kiểm tra và tôi nghĩ cậu ấy đã vượt qua. Tại sao cậu ấy lại không được ra sân ở Serbia?”.

Tuchel chỉ trích 3 ngôi sao của đội tuyển Anh, trong đó có Marcus Rashford. ẢNH: EPA

Tiền vệ cánh Madueke của đội tuyển Anh chia sẻ: “Chúng tôi đã thắng trận vòng loại World Cup, giữ sạch lưới và ghi được hai bàn thắng - tôi rất vui. Họ là những đối thủ khó nhằn. Khi bạn phải đối đầu với 11 cầu thủ trong phạm vi 30 mét, mọi đội bóng trên thế giới đều sẽ gặp khó khăn.

Hôm nay, đội tuyển Anh chơi tốt hơn lần trước, chúng tôi chơi uyển chuyển hơn. Đáng lẽ chúng tôi phải ghi được nhiều bàn thắng hơn, nhưng nhìn chung tôi hài lòng với màn trình diễn chung của toàn đội".