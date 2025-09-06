Hé lộ chi tiết vụ MU bí mật chiêu mộ ngôi sao trị giá 55 triệu bảng Anh 06/09/2025 13:39

Mỗi kỳ chuyển nhượng, các thông tin về MU luôn xuất hiện dày đặc, hầu như không bỏ sót chi tiết nào. Nhưng thông tin về việc "quỷ đỏ" quan tâm đến Antoine Semenyo của Bournemouth là rất ít, nếu không muốn nói là không có. Bây giờ, khi mà kỳ chuyển nhượng mùa hè đã chính thức khép lại, chi tiết vụ MU bí mật chiêu mộ ngôi sao trị giá 55 triệu bảng Anh Semenyo mới được đưa ra ánh sáng.

HLV trưởng của Manchester United, Ruben Amorim, đã bổ sung rất nhiều tài năng tấn công vào đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên mà ông phụ trách, nhưng đã có một số trục trặc

Trong khi Manchester United chi hơn 200 triệu bảng Anh hoàn thiện hàng công gồm Sesko, Cunha và Mbemo, ngôi sao Antoine Semenyo của Bournemouth mới là người cũng nằm trong tầm ngắm của "quỷ đỏ". HLV Ruben Amorim, đã gặp tuyển thủ Ghana vào đầu mùa hè, nhưng cuối cùng Semenyo đã đồng ý ký hợp đồng gia hạn với đội chủ sân Vitality.

"Tôi đã trưởng thành rất nhiều ở CLB, cả trong lẫn ngoài sân cỏ, và tôi thực sự hạnh phúc khi ký hợp đồng mới trước khi trở lại cho giai đoạn tiền mùa giải", Semenyo chia sẻ với giới truyền thông sau khi ký gia hạn hợp đồng với Bournemouth đến năm 2030, "Từ người hâm mộ đến nhân viên và các đồng đội, tôi không thể không dành những lời khen ngợi cho những người trong CLB".

Vụ MU bí mật chiêu mộ ngôi sao trị giá 55 triệu bảng Anh Semenyo (phải) đến bây giờ mới được tiết lộ. ẢNH: EPA

Newcastle và Tottenham đều được cho là có liên hệ với cầu thủ 25 tuổi này, nhưng sự quan tâm đã nguội lạnh sau khi Semenyo đồng ý ký hợp đồng mới. Tuy nhiên, theo The Transfers Podcast, MU cũng quan tâm đến Semenyo từ mùa xuân và đã thúc đẩy mạnh mẽ vụ chuyển nhượng.

HLV Ruben Amorim được cho là đã gặp mặt trực tiếp Semenyo trong một bữa ăn tối tại London vào cuối mùa giải trước để đánh giá tính cách của cầu thủ này. Giám đốc điều hành MU Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox cũng đã có những cuộc trao đổi với Bournemouth về Semenyo, nhưng không có kết quả.

MU sẵn sàng chi 55 triệu bảng chiêu mộ Semenyo, đánh giá cao tài năng đã được chứng minh của anh tại Premier League. Tuy nhiên, bản thân cầu thủ này được cho là đã cam kết tương lai với Bournemouth sau khi biết MU dự định trả cho anh thấp hơn mức họ đề nghị cho các mục tiêu chuyển nhượng khác.

Những mục tiêu đó, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, đều gia nhập MU với giá hơn 60 triệu bảng Anh. Tuyển thủ Cameroon Mbeumo đã có màn trình diễn ấn tượng tại CLB mới, ghi bàn trong chiến thắng 3-2 trước Burnley, nhưng Cunha đã bị chấn thương trong cùng trận đấu.

Semenyo vẫn duy trì phong độ tốt tại Bournemouth sau khi ghi 11 bàn thắng, thành tích cao nhất trong sự nghiệp của anh tại Premier League mùa trước và 13 bàn trên mọi đấu trường. Semenyo ghi cả hai bàn thắng cho Bournemouth khi họ đối đầu với Liverpool vào tuần mở màn mùa giải mới, đồng thời kiến ​​tạo cho Marcus Tavernier ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng trước Wolves.

Mùa trước, Semenyo đã ghi bàn vào lưới MU cả trên sân nhà lẫn sân khách, giúp Bournemouth giành chiến thắng ngay tại Old Trafford, và gỡ hòa vào phút cuối trong trận lượt về. Hai đội sẽ không gặp nhau cho đến tháng 12 mùa này.

Khả năng giữ chân Semenyo của Bournemouth rất quan trọng, nhất là khi đội bóng này chứng kiến ​​một loạt cái tên đình đám ra đi trong mùa hè. Ba cầu thủ trong bộ tứ vệ mùa trước đã rời Bournemouth với mức giá chuyển nhượng cao, bao gồm Milos Kerkez gia nhập Liverpool, Illia Zabarnyi chuyển đến Paris Saint-Germain và Dean Huijsen có một thương vụ chuyển nhượng trong mơ đến Real Madrid.

Đội bóng có biệt danh The Cherries cũng đã thu về 42 triệu bảng Anh từ Dango Ouattara, người đã gia nhập Brentford, cùng với Philip Billing và Mark Travers nằm trong số những cầu thủ dự bị được chuyển nhượng. Đội bóng của HLV Andoni Iraola cũng đã chi tiêu mạnh tay trong mùa hè, biến hậu vệ Bafode Diakite trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử đội bóng, đồng thời chiêu mộ Djordje Petrovic và Ben Gannon Doak từ các CLB khác ở Premier League.