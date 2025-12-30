Bruno Fernandes gửi thông điệp tới ngôi sao bị lãng quên của MU 30/12/2025 07:29

MU đã giành chiến thắng 1-0 trong trận đấu ngày Lễ tặng quà (Boxing Day) trước Newcastle United ở vòng 18 Premier League trên sân nhà Old Trafford, trong đó đội trưởng Bruno Fernandes vắng mặt do chấn thương. Tuy nhiên, Bruno Fernandes đã không quên gửi lời động viên tới ngôi sao bị lãng quên của MU Tyrell Malacia.

Hậu vệ người Hà Lan Tyrell Malacia đã có lần ra sân đầu tiên ra sân thi đấu cho MU kể từ đầu năm. Malacia vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng của MU trước Newcastle United. Malacia vào sân thay Luke Shaw ở phút 88, góp phần giúp đội bóng của Ruben Amorim giành được ba điểm quan trọng, đồng thời san bằng điểm số với Chelsea ở vị trí thứ năm Premier League (cùng 29 điểm).

Hậu vệ trái này Malacia trải qua nửa cuối mùa giải trước đá cho PSV Eindhoven theo dạng cho mượn sau khi không gây được ấn tượng với HLV Ruben Amorim. Mặc dù tưởng chừng như sẽ rời khỏi Old Trafford vào mùa hè, anh đã được đưa trở lại đội của MU. Sau sáu trận liên tiếp ngồi dự bị, Malacia cuối cùng đã có màn trở lại ấn tượng tại Old Trafford trong trận đấu với Newcastle.

Ngôi sao bị lãng quên của MU Malacia đã nhận được sự động viên từ đội trưởng Bruno Fernandes. ẢNH: EPA

Trên mạng xã hội, Malacia đã chia sẻ một số bức ảnh từ trận đấu, kèm theo câu nói có nội dung: "Vì tôi cho rằng những đau khổ của đời này chẳng đáng kể gì so với vinh quang có được của chúng ta". Bruno Fernandes, người vẫn đang phải ngồi ngoài vì chấn thương gân kheo trong trận thua 2-1 trước Aston Villa trước Giáng sinh, đã chia sẻ lại bài đăng của Malacia trên Instagram Story của mình, kèm theo chú thích: "Bạn xứng đáng với điều này lắm đấy bạn tôi", theo tờ Manchester Evening News (Anh).

Các ngôi sao khác của MU gồm Bryan Mbeumo, Amad, Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Senne Lammens, Altay Bayindir, Diogo Dalot và Leny Yoro đều thể hiện sự ủng hộ của họ bằng cách thích bài đăng. Aaron Wan-Bissaka và Antony cũng bình luận về bài đăng của Malacia, các đồng đội ở tuyển Hà Lan của Malacia là Ian Maatsen và Justin Kluivert cũng vậy.

Trước đó, HLV Ruben Amorim của MU đã khen ngợi quyết tâm giành lại vị trí trong đội của Malacia. "Tôi yêu tất cả các cầu thủ của mình," ông thầy 40 tuổi người Bồ Đào Nha tuyên bố, "Tôi yêu cầu điều tương tự từ tất cả các cầu thủ của mình.

Malacia đang làm việc rất tốt, thích nghi rất tốt với đội bóng của chúng tôi. Với tôi, không có ai là người được ưu ái cả. Nếu bạn nỗ lực, bạn sẽ được ra sân cho Manchester United. Nếu không, bạn cần phải nỗ lực hơn nữa để trở lại sân cỏ".

Với kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vào đầu năm 2026 sắp diễn ra, Malacia được dự đoán sẽ là chủ đề được bàn tán. Trước đó, các thỏa thuận đẩy Malacia đến Elche và Eyupspor dưới dạng cho mượn đã thất bại vào mùa hè, trước khi anh được tái hòa nhập vào đội hình của MU.