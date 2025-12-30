Sir Alex Ferguson nói về trái tim và linh hồn của MU 30/12/2025 07:01

Những đồn đoán về tương lai của Kobbie Mainoo tại Manchester United ngày càng gia tăng. HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson tin rằng các cầu thủ trẻ từ học viện đào tạo vẫn là tương lai của Manchester United, bất chấp việc những cầu thủ như Scott McTominay và Alejandro Garnacho đã bị bán đi.

Cả hai ngôi sao trưởng thành từ lò Carrington đều đã rời MU trong năm qua, và Kobbie Mainoo, một cầu thủ trẻ khác của học viện, cũng có khả năng sẽ nối gót vào tháng Giêng. McTominay tốt nghiệp đội trẻ của MU năm 2013, thăng tiến dần qua các cấp bậc cho đến khi có trận ra mắt đội một năm 2017.

Tiền vệ người Scotland đã có 255 lần ra sân cho MU, ghi 29 bàn thắng và có 8 pha kiến ​​tạo trước khi chuyển đến Napoli vào năm 2024. Cựu HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đã hết lời khen ngợi McTominay trong thời gian ông dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Ông khẳng định tiền vệ người đồng hương Scotland sẽ trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất của MU.

"Scott McTominay đang nổi lên như một trong những cầu thủ quan trọng của Man United", Sir Alex Ferguson nói với Liên đoàn bóng đá Scotland năm 2021, "Khi bạn xem Man United chọn đội hình cho một trận đấu lớn, tên của McTominay luôn có trong đó. Cậu ấy là người có tính cách tốt, tập luyện rất chăm chỉ. Tôi biết một chút về cậu ấy và tôi nghĩ đó là lý do".

Chỉ ba năm sau, McTominay rời Manchester United và trở thành người hùng mới tại Ý khi giúp Napoli giành chức vô địch Serie A ngay trong mùa giải đầu tiên. Giờ đây, tiền vệ Mainoo có thể đang nối gót người đồng đội cũ và điều này chắc chắn sẽ khiến Fergie buồn lòng. Phát biểu tại một sự kiện golf năm 2024, vị HLV huyền thoại này khẳng định rằng những cầu thủ như Mainoo và Garnacho - hiện đang khoác áo Chelsea - chính là linh hồn của Manchester United.

Sir Alex Ferguson luôn kiên quyết với việc phát triển các tài năng trẻ "cây nhà lá vườn". ẢNH: EPA

Sir Alex Ferguson khẳng định, "Đó là nền tảng, phải không? Đó là trái tim và linh hồn của Manchester United kể từ thời Sir Matt Busby, người đã khởi xướng toàn bộ quá trình tin tưởng vào các cầu thủ trẻ. Họ còn trẻ. Những gì họ thể hiện lúc này là sự điềm tĩnh và tự tin khi thi đấu cho đội một, và không hề bị choáng ngợp bởi điều đó. Theo một cách nào đó, điều đó cho thấy lòng dũng cảm mà họ sở hữu".

Qua những bình luận này, suy nghĩ của HLV huyền thoại người Scotland Sir Alex Ferguson về việc bán Kobbie Mainoo đã rất rõ ràng, bán Mainoo đi đồng nghĩa với việc Manchester United đánh mất trái tim và linh hồn.

Bất chấp những tin đồn cho rằng tuyển thủ Anh sắp rời Old Trafford, HLV hiện tại của MU Ruben Amorim khẳng định ông không phải là người muốn Mainoo ra đi. Phát biểu trước trận thắng 1-0 của MU trước Newcastle vào ngày Lễ tặng quà, HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha khẳng định tiền vệ này sẽ không rời đi.

HLV Ruben Amorim tuyên bố, "Kobbie Mainoo sẽ có cơ hội như mọi khi. Cậu ấy đã chơi ở nhiều vị trí khác nhau, chúng tôi đã nói về vị trí của Casemiro, cậu ấy có thể chơi ở vị trí đó. Nếu chơi với sơ đồ ba tiền vệ, Mainoo có thể chơi như cách chúng tôi đã làm ở trận đấu trước với vị trí của Mason Mount, cậu ấy có thể chơi ở đó. Mainoo sẽ là tương lai của Manchester United, đó là cảm nhận của tôi, cậu ấy chỉ cần chờ đợi cơ hội của mình và mọi thứ trong bóng đá có thể thay đổi chỉ trong hai ngày".

Tương lai của Mainoo tại MU đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Khi được hỏi về chiều sâu đội hình ở tuyến giữa của Manchester United, HLV Ruben Amorim nói thêm: "Nếu chúng tôi không chiêu mộ được ai, sẽ rất khó để Mainoo ra đi. Chúng tôi đang thiếu người. Ngay cả khi có đủ đội hình, chúng tôi vẫn có thể thiếu người trong những tình huống bất ngờ.

Chúng tôi là một CLB với trách nhiệm lớn. Chúng tôi đang đối mặt với tất cả những vấn đề này và trong đầu mỗi người, chúng tôi cần phải thắng mọi trận đấu, không có lý do bào chữa nào cả. Vì vậy, sẽ rất khó để ai rời CLB nếu chúng tôi không được thay người.

Vài ngày trước khi Kobbie Mainoo bị chấn thương, chúng tôi đã nói về việc Mainoo không được ra sân đủ thời gian như cậu ấy xứng đáng hoặc cần. Rồi có một cơ hội, và Mainoo lại không có mặt. Đôi khi đó là do vận rủi và năm nay, chúng tôi đã gặp phải một vài khoảnh khắc không may mắn".