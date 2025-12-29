Ghi bàn khủng khiếp, Ronaldo vẫn kém kỷ lục của cầu thủ Singapore 29/12/2025 12:16

(PLO)- Cristiano Ronaldo một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá thế giới khi những thống kê trong năm 2025 cho thấy anh vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc dù đã bước sang tuổi 40.

Siêu sao người Bồ Đào Nha Ronaldo đã cán mốc 40 bàn thắng trong năm dương lịch này, một con số đủ để khiến nhiều cầu thủ trẻ phải ngả mũ thán phục. Xét tổng thể năm 2025, bao gồm phần còn lại của mùa giải 2024-2025 và giai đoạn đầu mùa 2025-2026, Ronaldo đã ghi tổng cộng 32 bàn thắng cho Al Nassr.

Trong đó, anh có 19 pha lập công ở mùa giải trước và tiếp tục đóng góp 13 bàn ở mùa giải hiện tại. Nhưng con số này cho thấy tiền đạo sinh năm 1985 vẫn giữ được bản năng săn bàn sắc bén dù thể lực không còn sung mãn như thời đỉnh cao.

Song song với thành tích ở cấp CLB, anh vẫn là trụ cột quan trọng của đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong suốt năm 2025, Ronaldo ghi thêm 8 bàn thắng khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Cộng cả cấp CLB lẫn đội tuyển, tổng số bàn thắng của Ronaldo trong năm đã chạm mốc 40, một con số hiếm thấy với cầu thủ ở độ tuổi của anh.

CR7 đều đặn mỗi năm ghi 40 bàn thắng. Ảnh: EPA.

Đáng chú ý hơn, kể từ năm 2007, thời điểm Ronaldo mới 18 tuổi, anh gần như duy trì đều đặn việc ghi ít nhất 40 bàn thắng mỗi năm. Chuỗi phong độ bền bỉ kéo dài gần hai thập kỷ này cho thấy sự chuyên nghiệp, kỷ luật và khát khao thi đấu chưa từng suy giảm của siêu sao từng 5 lần giành Quả bóng vàng.

Dù vậy, thành tích của Ronaldo vẫn chưa thể vượt qua một kỷ lục đặc biệt trong lịch sử bóng đá. Người đang nắm giữ cột mốc này là Aleksandar Duric, cầu thủ gốc Singapore. Vào năm 2009, khi đã ngoài 40 tuổi, Duric ghi tới 47 bàn thắng cho Armed Forces FC của Singapore, sau đó giải nghệ khỏi đội tuyển quốc gia. Kỷ lục này đến nay vẫn chưa bị xô đổ.

Duric từng ghi 47 bàn thắng cho Armed Forces FC. Ảnh: EPA.

Ngoài Duric, một số nguồn tin từng nhắc đến Cielton Santos Silva, hay còn gọi là Ciel, như cầu thủ lớn tuổi ghi nhiều bàn thắng nhất. Tiền đạo người Brazil đã ghi khoảng 60 bàn ở tuổi 40. Tuy nhiên, các bàn thắng này không được thực hiện tại giải đấu hàng đầu của Brazil, nên thường không được đặt ngang hàng với thành tích của Duric hay Ronaldo.

Dẫu chưa chạm tới kỷ lục tuyệt đối, những gì Ronaldo làm được ở tuổi 40 vẫn đủ khẳng định vị thế độc tôn của anh trong bóng đá đương đại, nơi tuổi tác không thể ngăn cản một huyền thoại tiếp tục chinh phục các cột mốc.