Mainoo cân nhắc chia tay MU vĩnh viễn, bất chấp thông tin mới về Amorim 29/12/2025 12:59

Kobbie Mainoo chưa đá chính một trận nào ở Premier League mùa này và những đồn đoán về tương lai của anh tại MU đang ngày càng gia tăng trước thềm kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Bây giờ, Mainoo cân nhắc chia tay MU vĩnh viễn, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Theo một báo cáo mới, Kobbie Mainoo lần đầu tiên cân nhắc việc rời Manchester United vĩnh viễn. Mainoo, 20 tuổi, cảm thấy bất mãn vì ít được ra sân dưới thời HLV Ruben Amorim. Tiền vệ người Anh chỉ có một lần đá chính trong mùa giải này ở trận thua thảm hại của MU trước Grimsby Town tại Carabao Cup hồi tháng 8. Mainoo đã nỗ lực rời CLB thời thơ ấu của mình dưới dạng cho mượn vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng Quỷ đỏ không muốn để anh ra đi.

HLV Amorim dự định sẽ sử dụng Mainoo trong trận đấu giữa MU với Aston Villa vào tuần trước, nhưng cầu thủ này đã dính chấn thương trong buổi tập. Vấn đề ở bắp chân cũng khiến Mainoo vắng mặt trong trận MU thắng khó khăn 1-0 trên sân nhà Old Trafford trước Newcastle.

Chỉ còn vài ngày nữa là kỳ chuyển nhượng tháng Giêng mở cửa (ngày 1-1-2026), và có thông tin cho rằng Mainoo một lần nữa đang cân nhắc việc ra đi, nhưng lần này không phải theo dạng cho mượn. Tờ i Paper đưa tin rằng các nguồn tin thân cận với cầu thủ 10 lần khoác áo đội tuyển Anh Mainoo cho biết anh đang tìm kiếm một lối thoát vĩnh viễn khỏi Old Trafford, với một số CLB trên khắp châu Âu đã bày tỏ sự quan tâm.

Ngôi sao người Anh Kobbie Mainoo cân nhắc chia tay MU vĩnh viễn. ẢNH: MARC ATKINS

Napoli có thể là một trong số đó. Hai cựu đồng đội ở MU của Mainoo là Scott McTominay và Rasmus Hojlund đã hồi sinh sự nghiệp của mình tại Naples, và Mainoo được dự đoán sẽ là người tiếp theo.

Tuy nhiên, Manchester United chỉ xem xét một lời đề nghị khổng lồ trong bối cảnh đội hình của Amorim thiếu chiều sâu ở tuyến giữa. Bruno Fernandes hiện đang bị chấn thương và Casemiro chỉ chơi trọn 90 phút ba lần cho Manchester United mùa này.

Trừ khi "quỷ đỏ" chiêu mộ được một trong những mục tiêu hàng đầu ở tuyến giữa như Elliot Anderson, Carlos Baleba hoặc Adam Wharton, thì việc bán Mainoo sẽ khiến Amorim chỉ còn Mason Mount và Manuel Ugarte làm phương án dự bị cho Bruno Fernandes và Casemiro. Ugarte đã đá chính trong hai trận gần nhất của MU, trong khi Mount dính chấn thương vào ngày Lễ tặng quà (Boxing Day) .

Trước trận thắng Newcastle, HLV Ruben Amorim của MU nói rằng Mainoo là 'tương lai' của CLB, dường như loại trừ khả năng ra đi vào tháng Giêng. "Đó là cảm nhận của tôi," Amorim khẳng định, "Kobbie Mainoo chỉ cần chờ đợi cơ hội của mình và mọi thứ có thể thay đổi trong bóng đá chỉ trong hai ngày".

HLV Ruben Amorim của Manchester United nói thêm, "Nếu chúng tôi không có người thay thế, sẽ rất khó để họ ra đi. Ngay cả khi có đủ đội hình, chúng tôi vẫn thiếu người cho những trường hợp có thể xảy ra ở đây, vì vậy sẽ rất khó để ai đó rời CLB nếu chúng tôi không có người thay thế".