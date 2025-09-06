HLV Enrique nhập viện phẫu thuật khẩn cấp sau tai nạn 06/09/2025 11:48

(PLO)- HLV Enrique nhập viện phẫu thuật khẩn cấp sau tai nạn xe đạp khi chỉ còn hơn một tuần nữa là đến trận đấu tiếp theo của PSG.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha Luis Enrique của Paris Saint-Germain (PSG) bị thương khi đang đạp xe. HLV Enrique nhập viện phẫu thuật khẩn cấp sau tai nạn khi chỉ còn hơn một tuần nữa là đến trận đấu tiếp theo của PSG.

PSG thông báo Luis Enrique sẽ phải phẫu thuật sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau một vụ tai nạn xe đạp. Enrique, 55 tuổi, đã bị thương khi đang đạp xe vào hôm qua 5-9 (giờ địa phương). Chiến lược gia người Tây Ban Nha ngay lập tức được đưa đến bệnh viện, nơi các bác sĩ phát hiện ông bị gãy xương đòn.

May mắn thay, Enrique không gặp phải bất kỳ chấn thương nghiêm trọng nào khác. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. PSG, đội đã giành chức vô địch Champions League đầu tiên dưới thời Enrique mùa giải trước, đã thông báo tin tức này trong một tuyên bố.

HLV Enrique nhập viện phẫu thuật khẩn cấp sau tai nạn xe đạp. ẢNH: EPA

Thông báo của PSG như sau: "Sau vụ tai nạn xe đạp vào thứ sáu, HLV trưởng của PSG, Luis Enrique đã được các nhân viên cấp cứu điều trị và sẽ phải phẫu thuật xương đòn bị gãy. CLB bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn và chúc ông sớm hồi phục. Những thông tin cập nhật tiếp theo sẽ được chia sẻ trong thời gian tới".

Enrique đang tận hưởng kỳ nghỉ giữa lúc các đội tuyển quốc gia đang tập trung. Sau khi thua Chelsea ở trận chung kết FIFA Club World Cup hồi tháng 7, PSG đã thắng bốn trận đầu tiên của mùa giải mới Ligue 1.

Tuy nhiên, mọi chuyện không hề suôn sẻ khi PSG để Tottenham dẫn trước 2-0 trong trận tranh Siêu cúp châu Âu tháng trước. Nhà vô địch Champions League đã lội ngược dòng ở phút cuối và giành chiến thắng trong loạt luân lưu. PSG sau đó thắng cùng tỉ số 1-0 trong hai trận mở màn Ligue 1. Họ tiếp tục khởi đầu hoàn hảo cho chiến dịch Ligue 1 với chiến thắng 6-3 trước Toulouse vào thứ Bảy tuần trước.

Chỉ có Lyon cũng thắng cả ba trận đầu tiên tại giải đấu hàng đầu nước Pháp, giúp cả hai đội cùng có chín điểm. PSG sẽ tiếp đón Lens trên sân nhà Parc des Princes sau kỳ nghỉ quốc tế, trước khi bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League trên sân nhà trước Atalanta.

Chiến dịch Champions League mới của PSG bao gồm chuyến làm khách đầy hấp dẫn đến Barcelona, ​​đội bóng cũ của Enrique, cũng như các trận đấu trên sân nhà với Bayern Munich, Tottenham và Newcastle. Vị chiến lược gia 55 tuổi này đã tiếp quản PSG vào mùa hè năm 2023, sau khi rời khỏi vị trí HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha sau World Cup 2022 .

Enrique đã dẫn dắt đội bóng thành Paris đến chức vô địch Ligue 1 trong cả hai mùa giải, và khoảnh khắc đỉnh cao của ông là ở trận chung kết Champions League giữa năm nay. PSG đã đè bẹp Inter Milan 5-0, qua đó giúp Enrique hai lần đăng quang Champions League với tư cách HLV, sau khi vô địch giải đấu này cùng Barcelona vào năm 2015.

"Mục tiêu ở mùa giải này trước hết là cải thiện tinh thần đồng đội, cả về tấn công lẫn phòng ngự", HLV Luis Enrique của PSG nói gần đây, "Chúng tôi vẫn có thể xác định những điểm cần cải thiện trong lối chơi của mình.

Về danh hiệu, chúng tôi muốn sẵn sàng cạnh tranh cho tất cả. Tất cả chúng tôi đều tin rằng mình có thể giành chiến thắng và lặp lại kỳ tích trong mùa giải này, điều đó sẽ giúp chúng tôi đi vào lịch sử một cách ngoạn mục. Đó là điều thúc đẩy chúng tôi nhất".