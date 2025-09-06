Bruno Fernandes công khai chỉ trích Garnacho 06/09/2025 07:29

(PLO)- Việc Bruno Fernandes công khai chỉ trích Garnacho nói lên nhiều điều sau khi Manchester United bán ngôi sao người Argentina cho Chelsea.

Alejandro Garnacho đã chuyển đến Chelsea vào mùa hè này sau khi bất hòa với HLV Ruben Amorim tại MU, nhưng những bình luận trước đây của Bruno Fernandes về cựu cầu thủ chạy cánh người Argentina có thể là lời cảnh báo cho Chelsea. Bruno Fernandes công khai chỉ trích Garnacho.

Bruno Fernandes khẳng định Alejandro Garnacho "không có thái độ tốt nhất" khi ngôi sao 21 tuổi người Argentina có bước đột phá từ lò đào tạo trẻ của Manchester United. Garnacho đã chia tay "quỷ đỏ" để chuyển đến Chelsea.

Cầu thủ chạy cánh người Argentina Garnacho ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với MU vào năm 2022 sau khi chuyển đến từ Atletico Madrid hai năm trước đó. Tuy nhiên, đội trưởng của MU Bruno Fernandes công khai chỉ trích Garnacho trước đây, cho rằng Garnacho không có thái độ tốt nhất khi anh được đôn lên đội một MU dưới thời HLV Erik ten Hag.

Phát biểu vào tháng 11 năm 2022, sau khi Garnacho ghi bàn thắng quyết định cho MU trong trận đấu vòng bảng Europa League với Real Sociedad, Bruno Fernandes chia sẻ với BT Sport: "Garnacho chơi tốt nhưng cậu ấy biết chúng tôi kỳ vọng rất nhiều ở cậu ấy.

Garnacho vẫn còn rất trẻ và đang làm rất tốt. Đầu mùa giải, cậu ấy không đạt phong độ tốt nhất. Trong chuyến du đấu tiền mùa giải, Garnacho không có thái độ tốt nhất. Đó là lý do tại sao Garnacho không có cơ hội cho đến tận bây giờ. Garnacho sẽ có cơ hội nếu tập luyện tốt hơn, có thái độ đúng đắn".

Bruno Fernandes công khai chỉ trích Garnacho "không có thái độ tốt nhất". ẢNH: EPA

Garnacho có nhiều lần ra sân trong mùa giải đầu tiên khoác áo MU, ghi được ba bàn thắng và hai pha kiến ​​tạo tại Premier League sau 19 lần ra sân. Mặc dù ban đầu, Garnacho được cho là sẽ nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim khi vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha này đến thay thế Ten Hag, nhưng mọi thứ thay đổi khi bước vào mùa hè.

Amorim quyết định loại Garnacho khỏi MU sau khi cầu thủ chạy cánh này công khai chỉ trích ông không cho anh đá chính trong trận MU thua Tottenham 0-1 ở chung kết Europa League. Garnacho chỉ vào sân trong hiệp hai.

Sau trận đấu, Garnacho chia sẻ với giới truyền thông: "Cho đến khi chúng tôi vào chung kết, tôi đã chơi tất cả các vòng đấu. Hôm nay tôi chỉ chơi 20 phút thôi, tôi không biết nữa. Tôi sẽ cố gắng tận hưởng mùa hè và xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo".

Garnacho cũng chỉ trích mùa giải tệ hại của MU khi họ chỉ về đích ở vị trí thứ 15 Premier League, tuyên bố: "Rõ ràng là khó khăn cho tất cả mọi người. Mùa giải của chúng tôi thật tệ hại. Chúng tôi không đánh bại được bất kỳ đội nào trong giải đấu. Chúng tôi thiếu rất nhiều thứ. Khi bạn không ghi được bàn thắng, bạn luôn cần nhiều hơn".

Theo tờ The Athletic (Anh), Amorim được cho là đã nói với Garnacho: "Tốt hơn là anh nên hy vọng mình có một người đại diện tốt vào mùa hè này", trong một cuộc thảo luận trên sân tập trước trận đấu cuối cùng của MU trong mùa giải Premier League với Aston Villa, trước khi Garancho nói rõ rằng Chelsea là điểm đến mà anh lựa chọn.

Trong khi The Blues không vội vàng đưa ra lời đề nghị chính thức cho Garnacho, cuối cùng họ cũng có được cầu thủ của mình vào giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè, chi ra 40 triệu bảng Anh để đưa Garnacho rời khỏi MU theo một hợp đồng dài hạn đến năm 2032. Sau khi rời đi, Garnacho nhanh chóng đăng tải trên Instagram lời cảm ơn tới Manchester United và những người hâm mộ "quỷ đỏ".

Garnacho viết: "Gửi Manchester thân mến. Sau năm năm đáng nhớ, chương đặc biệt này trong cuộc đời tôi giờ đây đã khép lại. Chúng ta đã tạo nên những khoảnh khắc sẽ mãi mãi ở lại trong tôi, và tôi vô cùng biết ơn vì điều đó. Gửi đến các HLV, nhân viên và đồng đội, cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi.

Mỗi lần đeo huy hiệu Manchester United, tôi đều đã cống hiến hết mình. Tôi rời đi với niềm tự hào về những gì chúng ta đã cùng nhau đạt được và háo hức chờ đợi những điều sắp tới. Chúc CLB thành công trong tương lai, đồng thời tôi mong muốn được cống hiến hết mình trong chương tiếp theo của sự nghiệp".

Một số đồng đội của Garnacho tại MU đã nhanh chóng trả lời bài đăng, Kobbie Mainoo viết: "Chúc mọi điều tốt đẹp nhất anh bạn", trong khi cựu hậu vệ của MU Sam Murray viết thêm: "Chúc mọi điều tốt đẹp nhất, anh bạn". Những cầu thủ như Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee, Rasmus Hojlund và Bruno Fernandes cũng thích bài đăng của Garnacho.

Người hâm mộ Chelsea sẽ phải chờ đợi một thời gian nữa mới được chứng kiến ​​Garnacho thi đấu cho CLB mới, do kỳ nghỉ quốc tế hiện tại. The Blues sẽ trở lại thi đấu vào thứ Bảy, ngày 13-9, khi họ đối đầu với Brentford tại Sân vận động Gtech ở vòng 4 Premier League.