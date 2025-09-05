Neymar bỗng dưng nhận được khối tài sản khổng lồ 'từ trên trời rơi xuống' 05/09/2025 13:29

(PLO)- Neymar bỗng dưng nhận được khối tài sản khổng lồ 846 triệu bảng Anh sau khi được nêu tên trong di chúc của người đàn ông mà anh chưa từng gặp mặt.

Tài khoản ngân hàng của ngôi sao Santos Neymar có thể sắp nhận được một khoản tiền lớn không tưởng sau khi cầu thủ người Brazil này được ghi tên vào di chúc của một doanh nhân tỉ phú. Neymar bỗng dưng nhận được khối tài sản khổng lồ 'từ trên trời rơi xuống".

Siêu sao người Brazil Neymar được cho là sẽ nhận được khoản tiền khổng lồ sau khi được một tỉ phú qua đời để lại 846 triệu bảng Anh trong di chúc. Người đàn ông quá cố chưa rõ danh tính là đồng hương Brazil của Neymar nhưng được cho là chưa từng gặp cựu ngôi sao của Paris Saint-Germain và Barcelona.

Người này không có vợ/chồng hay con cái, và theo hãng tin RIC của Brazil, di chúc của người đàn ông này đã được lập tại một văn phòng ở Porto Alegre và được xác thực vào ngày 12-6 với sự chứng kiến ​​của hai nhân chứng.

Truyền thông địa phương đưa tin vị doanh nhân này đã chọn ngôi sao Santos để lại tài sản vì "đồng cảm với Neymar ở mức độ cá nhân". Người ta nói rằng người quá cố đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với mối quan hệ gia đình của Neymar, đặc biệt là mối quan hệ với chính cha anh.

Neymar bỗng dưng nhận được khối tài sản khổng lồ gần 1 tỉ USD từ trên trời rơi xuống. ẢNH: EPA

Tòa án Brazil hiện cần phải phê chuẩn trước khi Neymar được công nhận là người thừa kế của doanh nhân này. Các vấn đề pháp lý có thể nhanh chóng phát sinh, và cầu thủ 33 tuổi này vẫn chưa bình luận gì về khả năng nhận được khối tài sản khổng lồ này.

Tận hưởng cuộc sống xa hoa khi là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất hành tinh, Neymar không phải là người thiếu tiền. Điều đó đặc biệt đúng trong quãng thời gian Neymar chơi cho Al Hilal với mức lương rất cao.

Khi Neymar gia nhập Al Hilal vào năm 2023, mức lương của anh được cho là 2,5 triệu bảng Anh/tuần, nhưng hợp đồng của anh còn có những đặc quyền xa hoa khác. Ngôi sao Neymar được cung cấp một căn nhà 25 phòng, bao gồm một hồ bơi, ba phòng xông hơi khô và năm nhân viên làm việc toàn thời gian.

Chưa hết, Neymar còn được tặng một máy bay phản lực riêng và ba chiếc xe sang, trong khi đoàn tùy tùng của anh được tặng bốn chiếc Mercedes G Wagon và một chiếc xe tải Mercedes. Neymar cũng có tài xế riêng 24/7.

Tiền lương của Neymar đã bị cắt giảm sau khi anh quyết định trở lại Santos, CLB đầu tiên của mình. Neymar với 128 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil đã ký một hợp đồng với Sancho, nhận mức lương cơ bản là 135.507 bảng Anh (1 triệu đô la R) mỗi tháng. Ngoài ra Neymar được giữ lại tới 90% bản quyền hình ảnh của mình. Điều này có thể giúp tăng thu nhập của Neymar lên tới 819.433 bảng Anh (6 triệu đô la R$) mỗi tháng.

Neymar đã gia hạn thời gian ở lại Santos thêm 12 tháng nữa, đến World Cup 2026. Trong một tuyên bố đăng trên trang web của Santos, Neymar cho biết: "Tôi đã đưa ra quyết định và tôi đã lắng nghe con tim mình. Santos không chỉ là đội bóng của tôi, mà còn là nhà, là cội nguồn, là lịch sử và là cuộc sống của tôi.

Nơi đây, tôi từng là một cậu bé trưởng thành, và tôi thực sự được yêu thương. Ở đây, tôi được là chính mình, thực sự hạnh phúc. Và chính tại đây, tôi muốn thực hiện những ước mơ còn dang dở trong sự nghiệp. Và không gì có thể ngăn cản tôi. Tôi đi, tôi trở về và tôi ở lại. Nơi mọi thứ bắt đầu và nơi nó sẽ không bao giờ kết thúc".