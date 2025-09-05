Ancelotti giải thích lý do loại bỏ Neymar 05/09/2025 12:24

Neymar đã bị loại khỏi đội hình Brazil tham dự vòng loại World Cup 2026 gặp Chile và Bolivia, mặc dù siêu sao của Santos khẳng định anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Bây giờ, HLV Carlo Ancelotti giải thích lý do loại bỏ Neymar.

HLV trưởng đội tuyển Brazil Carlo Ancelotti tiết lộ rằng quyết định loại Neymar của ông không liên quan đến vấn đề thể lực, trái ngược với những bình luận trước đó. Tuần trước Ancelotti tuyên bố rằng việc Neymar vắng mặt là do "chấn thương nhẹ".

Cựu HLV của Real Madrid nói thêm rằng ông "không cần phải thử thách" Neymar, người "cần phải có thể lực tốt" để được cân nhắc lựa chọn vào tuyển Brazil. Tuy nhiên, sau khi chơi trọn vẹn 90 phút trong trận hòa 0-0 của Santos với Fluminense hôm Chủ nhật tuần trước, Neymar đã đưa ra một phiên bản khác của sự việc.

Neymar đã bình phục chấn thương nhưng không được gọi vào tuyển Brazil. ẢNH: EPA

"Tôi bị sưng ở cơ khép, hơi khó chịu một chút, nhưng không có gì nghiêm trọng, đến mức tôi vẫn có thể ra sân hôm nay", cầu thủ 33 tuổi Neymar giải thích, "Dù sao thì tôi cũng không định ra sân gặp Bahia (trước đó, ngày 24-8), nên họ muốn cho tôi thêm 1 số buổi tập, để tôi nghỉ ngơi, để tôi có thời gian hồi phục.

Tôi bị loại khỏi tuyển Brazil vì lý do kỹ thuật, không liên quan gì đến thể trạng của tôi, đó là ý kiến ​​của HLV và tôi tôn trọng. Vì tôi không ra sân, chúng tôi chỉ còn cách ủng hộ đội bóng".

Giờ đây, Ancelotti đã đưa ra lý do thực sự loại bỏ Neymar. "Đó là một quyết định mang tính kỹ thuật dựa trên nhiều yếu tố", vị chiến lược gia người Ý phát biểu, "Không ai có thể nghi ngờ khả năng kỹ thuật của Neymar. Điều chúng tôi đánh giá hàng ngày, và trong mỗi trận đấu, chính là thể lực. Điều này không chỉ đúng với cậu ấy mà còn đúng với tất cả mọi người".

Ancelotti cũng khẳng định lại rằng ông sẽ chỉ triệu tập những cầu thủ phù hợp với hệ thống chiến thuật của mình, thay vì những cá nhân xuất sắc nhất. "Chúng tôi sẽ xem xét chất lượng, đúng vậy, nhưng cũng phải đảm bảo thể lực 100% và có thể thi đấu vì tập thể thay vì cá nhân", Ancelotti khẳng định.

Ancelotti giải thích lý do loại bỏ Neymar khỏi tuyển Brazil. ẢNH: EPA

Kể từ khi trở lại CLB thời thơ ấu Santos vào đầu năm nay, Neymar đã có 20 lần ra sân, ghi sáu bàn thắng và có ba pha kiến ​​tạo. Cựu siêu sao của Barcelona và Paris Saint-Germain đã trở về Brazil sau thời gian dài chấn thương ở Saudi Arabi khi chơi bóng cho Al Hilal.

Trong khi đó, HLV Ancelotti bắt đầu chuyến phiêu lưu dẫn dắt tuyển Brazil vào tháng 6 bằng trận hòa 0-0 trên sân khách trước Ecuador, đội đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Selecao sau đó đã đánh bại Paraguay 1-0 trong trận đấu trên sân nhà đầu tiên của Ancelotti.

Chiến thắng này đã đảm bảo Brazil là quốc gia duy nhất đủ điều kiện tham dự mọi kỳ World Cup kể từ năm 1930 trở đi. Sáng nay 5-9, Brazil vừa thắng Chile 3-0 trên sân Maracana huyền thoại và sẽ hành quân đến Bolivia vào thứ Ba tuần sau.