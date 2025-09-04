Thần đồng 17 tuổi được yêu cầu chuẩn bị lên đội 1 MU 04/09/2025 11:59

(PLO)- Thần đồng 17 tuổi được yêu cầu chuẩn bị lên đội 1 MU sau khi anh "bắt nạt" các cầu thủ cùng lứa tuổi khác.

MU có rất nhiều tài năng trong học viện đào tạo trẻ của họ và HLV trưởng Ruben Amorim đã thể hiện sự sẵn lòng tạo cơ hội thi đấu trong đội 1 "quỷ đỏ" cho một số tài năng trẻ. Bây giờ, thần đồng 17 tuổi được yêu cầu chuẩn bị lên đội 1 MU, đó là Chido Obi.

Cựu hậu vệ Manchester United, Phil Jones, tin rằng ngôi sao trẻ 17 tuổi Chido Obi đã sẵn sàng tỏa sáng ở đội một "quỷ đỏ" mùa giải này. Sự xuất hiện của tiền đạo trị giá 74 triệu bảng Benjamin Sesko có thể hạn chế cơ hội ra sân của Chido Obi đặc biệt là khi MU không có vé dự cúp châu Âu và bị loại sớm khỏi Carabao Cup, nhưng Jones vẫn tin rằng Chido Obi sẽ có cơ hội.

Thần đồng 17 tuổi Chido Obi gia nhập MU từ lò đào tạo trẻ của Arsenal mùa trước và có trận ra mắt đội 1 "quỷ đỏ" gặp Tottenham vào tháng 2. Chido Obi đã chơi tám trận dưới thời HLV Ruben Amorim. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất của MU đá chính tại Premier League khi được Amorim điền tên vào đội hình xuất phát trong trận đấu với Brentford vào tháng 5.

Tuy nhiên, Jones cảm thấy tuyển thủ U-21 Đan Mạch Chido Obi đã sẵn sàng chơi bóng đá chuyên nghiệp sau khi thăng tiến qua các cấp độ đội trẻ. Jones khẳng định Chido Obi chơi vượt trội các cầu thủ khác cùng lứa tuổi.

Thần đồng 17 tuổi được yêu cầu chuẩn bị lên đội 1 MU, đó là Chido Obi (giữa). ẢNH: EPA

"Khi Chido Obi chơi bóng đá ở đội tuổi 18, đó như là trận đấu giữa nam và nữ. Cậu ấy bắt nạt người khác, trận đấu diễn ra thật dễ dàng với cậu ấy", Phil Jones chia sẻ, "Tôi nghĩ Chido Obi cần hiểu rõ mình đang ở đâu và xác định kỳ vọng thực tế của mình là gì. Chido Obi có chơi mọi trận đấu không? Không. Cậu ấy có ngồi dự bị mọi trận đấu không? Không.

Nhưng điều Chido Obi cần làm là đảm bảo rằng khi được gọi vào sân, cậu ấy đã sẵn sàng và hạnh phúc. Chido Obi sẽ có những lúc được gọi vào sân và có cơ hội. Chido Obi phải chuyên nghiệp và sẵn sàng, bởi vì nếu cậu ấy làm được điều đó, Manchester United sẽ có một cầu thủ tuyệt vời".

Chido Obi đã trở lại đội U-21 của MU vào đầu mùa giải, cùng với Sesko và tân binh Matheus Cunha được ra sân ở vị trí số 9. Cầu thủ tuổi teen này đã chơi ba trận tại Premier League 2 mùa này, đá chính hai lần, và ghi bàn thắng thứ hai trong mùa giải, góp công vào chiến thắng trước Manchester City ở trận đấu gần nhất.

MU đã cho phép các tiền đạo khác ra đi theo dạng cho mượn, với Rasmus Hojlund gia nhập Napoli theo một thỏa thuận có thể được ký kết chính thức vào mùa hè tới và Ethan Wheatley ra sân ở League One với Northampton Town. Tuy nhiên, Chido Obi vẫn ở lại Old Trafford. Bình luận của Jones được đưa ra sau khi HLV đội U-21 Đan Mạch Lars Knudsen lên tiếng rằng ông cảm thấy Chido Obi cần được ra sân thường xuyên.

"Tôi không thể đứng đây và nói bất cứ điều gì về điều đó, bởi vì nó nằm ở một nơi khác chứ không phải với tôi", Knudsen chia sẻ, "Đó chỉ là hy vọng của chúng tôi dành cho đội tuyển quốc gia, bởi vì chúng tôi biết rằng thời gian thi đấu là rất quan trọng. Điều này không chỉ tốt cho phong độ mà còn giúp các cầu thủ trẻ phát triển bản thân. Tất nhiên, chúng tôi hy vọng Chido Obi sẽ tìm được một nơi phù hợp để thi đấu."

Chido Obi không có mặt trong đội hình U-21 Đan Mạch tham dự giải U-21 châu Âu, nơi tiền đạo Will Osula của Newcastle dẫn dắt hàng công. Tuy nhiên, sau đó, Chido Obi đã có mặt trong đội hình đầu tiên của U-21 Đan Mạch trong các trận sắp tới, cùng với em trai của tiền đạo Rasmus Hojlund là Oscar Hojlund.