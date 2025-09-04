Đội hình mạnh nhất của MU dưới thời Amorim 04/09/2025 07:01

(PLO)- Đội hình mạnh nhất của MU dưới thời Amorim sau sáu bản hợp đồng mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

HLV trưởng của Manchester United, Ruben Amorim, có thể gặp phải một số khó khăn trong việc lựa chọn đội hình xuất phát sau khi Quỷ đỏ ký hợp đồng với sáu cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè bận rộn.

HLV Ruben Amorim của MU hẳn đã có ý tưởng về đội hình mạnh nhất của mình sau khi chào đón sáu tân binh. MU đã chi hơn 200 triệu bảng Anh trong kỳ chuyển nhượng để khắc phục những thiếu sót của mùa giải trước, khiến "quỷ đỏ" cuối cùng không có suất dự cúp châu Âu.

Amorim sắp kỷ niệm một năm cầm quân tại MU, sau khi chuyển đến từ Sporting CP vào tháng 11 năm ngoái. Amorim hy vọng những tân binh sẽ là giải pháp lâu dài cho MU. Có rất nhiều lời bàn tán xung quanh hàng công hoàn toàn mới của MU với Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.

Trong khi đó, hai tài năng trẻ triển vọng Diego Leon và Enzo Kana-Biyik cũng cập bến Old Trafford trong mùa hè. Việc MU chiêu mộ thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp với giá 18,2 triệu bảng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng có thể là sự bổ sung quan trọng nhất của Amorim, xét đến những sai lầm đầu mùa của Altay Bayindir và Andre Onana.

Hãy cùng phân tích kỹ hơn về đội hình mạnh nhất của MU dưới thời Amorim sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa sau ngày 1-9.

Đội hình mạnh nhất của MU dưới thời Amorim sẽ có 4/6 tân binh. ẢNH: EPA

Thủ môn

Vị trí thủ môn là một trong những câu đố hóc búa nhất trong đội hình của Amorim. Bayindir được ưu tiên hơn Onana trong vài trận đầu tiên, nhưng quyết định tìm kiếm một thủ môn mới của MU lại cho thấy một bức tranh khác.

Thủ môn Lammens là lựa chọn của MU, bất chấp mong muốn gia nhập "quỷ đỏ" của Emiliano Martinez. Thủ môn người Argentina được cho là đã có cuộc trò chuyện với Amorim vào đầu mùa hè này, nhưng cuối cùng MU đã chọn Lammens.

Thủ môn 23 tuổi người Bỉ này có thể phát triển thành người gác đền số 1 của MU, khi mùa giải trước anh là lựa chọn số 1 tại Antwerp. Xét đến việc MU ký hợp đồng với thủ môn mới vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, có vẻ như Lammens sẽ góp mặt trong đội hình mạnh nhất của MU dưới thời Amorim.

Hậu vệ

Về mặt phòng ngự, Amorim đang ưu tiên bộ ba Leny Yoro, Matthijs de Ligt trong sơ đồ 3-4-3. Cả ba đã góp mặt trong mọi trận đấu tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, hàng thủ ba người này có thể được thay đổi sau này khi Lisandro Martinez trở lại sau chấn thương, trong khi Harry Maguire cũng đã thể hiện tốt khi được Amorim tung vào sân.

Vị trí wingback đặt ra một câu hỏi khác cho Amorim. Patrick Dorgu sẽ là lựa chọn rõ ràng bên cánh trái, mặc dù anh đã bị thay ra để nhường chỗ cho Diogo Dalot trong trận đấu với Burnley cuối tuần trước.

Trong màn trình diễn có thể nói là tốt nhất của MU từ đầu mùa giải đến nay trước Arsenal, Dalot đã đá chính ở cánh đối diện. Tuy nhiên, Amad cuối cùng có thể được ưu tiên đá cánh phải để tăng cường sức tấn công cho MU. Trong khi đó, Dalot sẽ có thể hỗ trợ ở cả hai vị trí wingback.

Tiền vệ

Ở hàng tiền vệ, Amorim đã lựa chọn cặp tiền vệ trung tâm Casemiro và Bruno Fernandes trong cả ba trận đấu tại Premier League, trong khi Manuel Ugarte và Kobbie Mainoo ngồi dự bị.

Có nhiều lời kêu gọi Amorim nên cho Mainoo ra sân nhiều hơn, nhưng HLV của MU lại ưa chuộng kinh nghiệm của Casemiro và khả năng sáng tạo của Bruno Fernandes từ vị trí tiền vệ lùi sâu hơn.

Tiền đạo

Trên hàng công, tân binh Mbeumo và Cunha đã giúp hàng công MU có dấu hiệu khởi sắc. Mbeumo chiếm một trong ba vị trí tiền đạo, trong khi Amorim cũng rất ưa chuộng Mason Mount, buộc Cunha phải chơi ở vị trí trung phong.

Tuy nhiên, Mount sẽ mất vị trí chính thức khi Amorim bắt đầu tin tưởng hơn vào tiền đạo mới Sesko. Cầu thủ 22 tuổi người Slovenia đã ghi 39 bàn sau 84 trận cho RB Leipzig. MU ký hợp đồng với Sesko với giá lên tới 74 triệu bảng từ Leipzig, nhưng Amorim vẫn kiên nhẫn sử dụng tiền đạo này rất hạn chế.

Sesko đã ra sân từ ghế dự bị trong tất cả các trận đấu của MU cho đến nay và là trung phong được đánh giá cao nhất trong đội hình MU. Một khi Sesko đạt thể lực 100% cùng việc thích nghi với môi trường mới, anh sẽ bắt đầu đá chính trong đội hình của Amorim.

Đội hình mạnh nhất của MU dưới thời Amorim (3-4-3): Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Sesko, Cunha.