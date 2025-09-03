Các cầu thủ MU bày tỏ cảm xúc về việc Garnacho gia nhập Chelsea 03/09/2025 12:38

(PLO)- Các cầu thủ MU bày tỏ cảm xúc về việc Garnacho gia nhập Chelsea với giá 40 triệu bảng Anh trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Alejandro Garnacho rời Manchester United để gia nhập Chelsea vào cuối tuần qua, sau khi bị HLV trưởng Ruben Amorim bỏ rơi một cách công khai, và bày tỏ rõ sự vui mừng khi được gia nhập "nhà vô địch thế giới".

Sau khi chuyển đến Chelsea với mức phí 40 triệu bảng Anh, Alejandro Garnacho đã chứng kiến ​​một số đồng đội cũ của mình tại Manchester United bày tỏ cảm xúc sau khi anh rời đi. Sau khi chia tay MU, Garnacho đã chia sẻ một thông điệp chân thành trên mạng xã hội, bày tỏ lòng biết ơn MU vì đã giúp anh phát triển sự nghiệp.

"Manchester United thân mến. Sau năm năm đáng nhớ, chương đặc biệt này trong cuộc đời tôi giờ đây đã khép lại", Garnacho viết trên Instagram, "Chúng ta đã tạo nên những khoảnh khắc sẽ ở lại mãi mãi trong tôi, và tôi vô cùng biết ơn vì điều đó.

Gửi đến các HLV, nhân viên và đồng đội, cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi. Mỗi lần đeo huy hiệu Manchester United trên người, tôi đều cống hiến hết mình. Tôi ra đi với niềm tự hào về những gì chúng ta đã cùng nhau đạt được và cũng rất hào hứng với những điều sắp tới. Chúc CLB thành công trong tương lai, đồng thời tôi mong muốn được cống hiến hết mình trong chương tiếp theo của sự nghiệp".

Các cầu thủ MU bày tỏ cảm xúc về việc Garnacho gia nhập Chelsea. ẢNH: EPA

Kobbie Mainoo là một trong những người đầu tiên trả lời bài đăng của Garnacho. Mainoo đã không được phép rời MU trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, mặc dù Ruben Amorim dường như không muốn cho anh thi đấu thường xuyên ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ.

"Chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất", tiền vệ người Anh Mainoo viết. Cựu hậu vệ của MU, Sam Murray, người đã gia nhập đội bóng Carlisle United thuộc National League đầu năm nay, cũng bình luận tương tự: "Chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất."

Matthijs de Ligt, Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee, Rasmus Hojlund, Mainoo, Toby Collyer và Dan Gore cũng nằm trong số những ngôi sao của Manchester United nhấn nút "thích" thông điệp chia tay của Garnacho.

Danh tiếng của Garnacho tại MU đã bị ảnh hưởng sau cuộc cãi vã với HLV Ruben Amorim mùa giải trước, khi anh bị loại khỏi đội hình xuất phát trong trận chung kết Europa League mà MU thua Tottenham 0-1.

Sau trận đấu, có một bài đăng cho rằng Garnacho cần phải đá chính ở chung kết Europa League và Garnacho đã nhấn "like" bài đăng đó. Bản thân Garnacho cũng lên tiếng chia sẻ anh sẽ xem xét lại tương lai của mình sau khi bị loại khỏi đội hình xuất phát đá trận chung kết Europa League. Cuối cùng, Amorim giận dữ yêu cầu Garnacho tìm CLB mới, điều đó đồng nghĩa tiền đạo 21 tuổi người Argentina chính thức không còn tương lai tại Old Trafford.