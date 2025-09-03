PGMOL thừa nhận trọng tài mắc lỗi khi Chelsea và MU hưởng lợi từ VAR 03/09/2025 12:20

Có vô số các quyết định gây tranh cãi cần VAR vào cuộc ở vòng 3 Premier League. Nhưng bất chấp những lời kêu gọi liên tục từ người hâm mộ và các chuyên gia về việc đơn giản hóa công tác trọng tài và giảm sự can thiệp của VAR, vòng 3 Premier League có lẽ đã tạo nên sự phẫn nộ lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Việc ra quyết định của các trọng tài và VAR ở Premier League mùa này tiếp tục gây tranh cãi khi xảy ra những sự cố trong các trận đấu cuối tuần trước, bao gồm cả những quyết định quan trọng mà cả Chelsea và MU đều được hưởng lợi. PGMOL thừa nhận trọng tài mắc lỗi khi Chelsea và MU hưởng lợi từ VAR.

Howard Webb thừa nhận sai lầm

Trận đấu sớm ở vòng 3 Premier League hôm thứ Bảy tuần trước chứng kiến ​​Fulham mở tỷ số ở phút 22 trước Chelsea trên sân Stamford Bridge, với pha lập công của Josh King. Tuy nhiên, bàn thắng đã bị từ chối do Rodrigo Muniz phạm lỗi với Trevoh Chalobah, khiến các cầu thủ đội khách vô cùng tức giận.

PGMOL thừa nhận trọng tài mắc lỗi khi Chelsea và MU hưởng lợi từ VAR. ẢNH: EPA

Trọng tài Robert Jones tuyên bố trước toàn thể khán đài rằng Rodrigo Muniz đã có một "pha vào bóng bất cẩn" và giẫm lên chân Trevoh Chalobah ngay trước khi Fulham ghi bàn, một quyết định mà nhiều khán giả cho là cực kỳ khắc nghiệt. Để thêm dầu vào lửa cho Fulham, bàn mở tỷ số 1-0 trong chiến thắng 2-0 của Chelsea đến vào phút thứ chín của tám phút bù giờ cuối hiệp một, khiến người hâm mộ vô cùng tức giận.

Giám đốc cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) Howard Webb đã liên lạc với Fulham sau trận đấu và thừa nhận quyết định không công nhận bàn thắng của Fulham là sai lầm, vì đó không phải là lỗi rõ ràng và hiển nhiên.

Ủy ban trọng tài PGMOL sau đó đã thay thế Michael Salisbury, người điều hành VAR trong trận Fulham gặp Chelsea, bằng John Brooks trong trận Liverpool gặp Arsenal. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm bớt sự phẫn nộ đối với VAR và cách thức triển khai công nghệ này. Hậu vệ Antonee Robinson của Fulham đã chỉ trích công nghệ VAR của Premier League sau trận đấu, gọi trình độ điều hành trận đấu ở Premier League là "gây sốc".

Tình huống Rodrigo Muniz được VAR xác nhận giẫm lên chân Trevoh Chalobah. ẢNH: TNT SPORTS

Fulham lại phải chịu thêm một đòn nữa từ VAR

Phút 52 của trận đấu, trọng tài ban đầu không cho Chelsea hưởng phạt đền sau khi Ryan Sessegnon của Fulham dùng tay cản bóng trong vòng cấm. Tay của Sessegnon đã giơ lên ​​cao khỏi người, VAR đã vào cuộc đảo ngược quyết định trao cho Chelsea quả phạt đền, để Enzo Fernandez ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 cho Chelsea.

Nhưng giới cầm cân nảy mực phải mất ba phút rưỡi để đưa ra quyết định rõ ràng, điều này chỉ càng làm tăng thêm sự tranh cãi xung quanh sự can thiệp của VAR. Kết quả chính xác đơn giản là mất quá nhiều thời gian để đạt được.

Sessegnon bị phạt vì dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. ẢNH: TNT SPORTS

Các quyết định phạt đền liên quan đến MU

Trọng tài Sam Barrott đã cho Manchester United hưởng một quả phạt đền ở phút thứ 16 trong trận đấu với Burnley, khi Kyle Walker bị cho là phạm lỗi với Mason Mount. Trọng tài VAR Stuart Attwell đã kiểm tra lại tình huống này và quả phạt đền bị hủy do do va chạm quá nhẹ.

Lyle Foster của Burnley tưởng như đã gỡ hòa ở phút 59, nhưng trọng tài phất cờ báo việt vị. Công nghệ việt vị bán tự động xác định phần lớn cánh tay trên của Foster đã ở tư thế việt vị. Vào phút bù giờ thứ hai của hiệp hai, Amad ngã trong vòng cấm, và trọng tài Barrott đã phớt lờ.

Tuy nhiên, VAR cho rằng hành động kéo áo của cầu thủ Burnelay là đủ để giúp MU hưởng phạt đền. Cuối cùng Bruno Fernandes ghi bàn thắng quyết định ở phút 97 trên chấm 11m, mang về chiến thắng 3-2 quan trọng cho đội nhà MU. Lần này, VAR đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nó được thiết kế để thực hiện.

Amad bị kéo áo trong vòng cấm. ẢNH: ESPN

PGMOL lên tiếng về tranh cãi

Brentford được hưởng một quả phạt đền trước Sunderland vào khoảng phút thứ 60. Nathan Collins ngã xuống đất, trọng tài Anthony Taylor lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Sau khi VAR quyết định giữ nguyên quyết định của Taylor vì Reinildo Mandava rõ ràng đã phạm lỗi vật ngã Collins trong vòng cấm, cú sút trên chấm 11m của Kevin Schade bị Robin Roefs cản phá.

Sunderland sau đó được hưởng quả phạt đền ở phút 82 sau khi Rico Henry phạm lỗi với Habib Diarra trong tình huống tương tự quả phạt đền trước. Trọng tài VAR Darren England một lần nữa ủng hộ quyết định của Taylor khi cho Sunderland hưởng quả phạt đền. Hai quyết định này chứng minh rằng PGMOL vẫn gặp khó khăn trong việc ra quyết định từ những tình huống cầu thủ bị kéo ngã trong vòng cấm, dù nó đã được đưa ra xem xét từ mùa trước.

Mandava vật ngã Collins trong vòng cấm. ẢNH: EPSN

Webb cho biết về việc thực hiện quy tắc này: "Những gì chúng tôi đã nói với các trọng tài là, khi một cầu thủ rõ ràng kéo một cầu thủ khác xuống sân trong một hành động cực đoan không liên quan đến bóng đá, ngay cả khi không có bóng, chúng tôi mong đợi trọng tài sẽ nhìn thấy; hoặc nếu đó là một hành động phạm lỗi rõ ràng thì VAR sẽ can thiệp và khuyến nghị trọng tài xem lại trên màn hình, vì nó phù hợp với các tiêu chí mà chúng tôi đã đặt ra".