Amorim đau đầu vì tân binh Lammens 02/09/2025 12:31

(PLO)- HLV Ruben Amorim đau đầu vì tân binh Lammens sau khi thủ môn người Bỉ này gia nhập Manchester United với hợp đồng trị giá 18,2 triệu bảng Anh.

Thủ môn người Bỉ Senne Lammens đã đến Manchester vào thứ Hai (giờ Anh) để hoàn tất việc chuyển nhượng từ Royal Antwerp và đã ký hợp đồng 5 năm với MU. HLV Ruben Amorim đau đầu vì tân binh Lammens, nhưng đây là cơn đau dễ chịu.

Manchester United đã có động thái giải quyết cuộc khủng hoảng ở vị trí thủ môn vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè bằng cách ký hợp đồng với Senne Lammens với giá 18,2 triệu bảng Anh cộng thêm các khoản phụ phí.

MU quyết định chiêu mộ thủ môn mới sau những sai lầm của Altay Bayindir và Andre Onana vào đầu mùa giải và quyết định chọn Lammens. Thủ môn 23 tuổi người Bỉ đã tới Manchester vào thứ Hai để hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Royal Antwerp và đã ký hợp đồng 5 năm với MU.

Amorim đau đầu vì tân binh Lammens (phải). ẢNH: MANCHESTER UNITED

Lammens chia sẻ: “Tôi vô cùng tự hào khi được gia nhập Manchester United, đây thực sự là một giấc mơ thành hiện thực. Vài năm qua là một hành trình tuyệt vời, giờ đây nó đã kết thúc ở một điểm đến đáng kinh ngạc, và hy vọng sẽ là khởi đầu cho một điều gì đó đặc biệt.

Bạn có thể cảm nhận được bầu không khí tích cực đang được tạo ra ở đây, và tôi biết mình có thể tạo ra ảnh hưởng thực sự tại CLB trong những năm tới. Tôi rất nóng lòng được làm quen với các đồng đội và bắt đầu làm việc với HLV Ruben Amorim cùng ban huấn luyện. Đây là nơi lý tưởng để tôi tiếp tục phát triển, cùng nhau trưởng thành với đội ngũ tuyệt vời này và đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình".

MU cũng đã bán được thêm ba thành viên nữa trong "đội hình bom tấn" của Ruben Amorim, với việc Rasmus Hojlund gia nhập Napoli theo dạng cho mượn một mùa giải, Jadon Sancho chuyển đến Aston Villa theo dạng cho mượn và Antony chuyển hẳn sang Real Betis.

Theo một phần của thỏa thuận cho mượn Hojlund, đội vô địch Serie A Napoli có nghĩa vụ phải mua đứt tiền đạo người Đan Mạch - người đã khiến MU phải trả 72 triệu bảng Anh cách đây hai năm - với giá 38 triệu bảng Anh vào mùa hè tới nếu họ đủ điều kiện tham dự Champions League.

Ban lãnh đạo MU đã cân nhắc chiêu mộ thủ môn 32 tuổi Emiliano Martinez của Aston Villa, nhưng quyết định chọn Lammens vì anh còn trẻ. Martinez cũng sẽ khiến MU tốn gấp đôi số tiền so với Lammens và cũng sẽ yêu cầu mức lương vào khoảng 200.000 bảng Anh một tuần.

Trong bối cảnh đó và với việc MU cần phải chi tiêu thận trọng để tuân thủ các quy tắc lợi nhuận và tính bền vững tài chính của Premier League (PSR) sau khi đã chi hơn 200 triệu bảng Anh trong mùa hè này, Lammens được coi là lựa chọn tốt nhất.

Một yếu tố khác khiến MU ký hợp đồng với Lammens được cho là do Sancho không muốn gia nhập Aston Villa theo dạng chuyển nhượng cố định. MU cần một khoản phí chuyển nhượng để trả lương cho Martinez, nhưng cầu thủ chạy cánh Sancho chỉ được cho mượn, đồng nghĩa với việc MU chỉ có thể chi trả cho Lammens.

Không có điều khoản bán lại nào trong thỏa thuận được ký kết với Lammens, người mà MU coi là có thể phát triển thành thủ môn số 1 và trở thành trụ cột của đội trong nhiều năm.

"Tôi nghĩ thật khó để trở thành thủ môn của Manchester United vào lúc này", HLV Ruben Amorim của MU phát biểu sau chiến thắng 3-2 vào phút chót trước Burnley tại Premier League, cùng với màn trình diễn thất thường của Bayindir nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa về một thủ môn số 1 mới.

Ruben Amorim đau đầu vì tân binh Lammens vì hiện MU có bốn thủ môn, bao gồm cả Bayindir, Onana và Tom Heaton. Các nguồn tin thân cận với Onana cho biết anh có ý định ở lại và chiến đấu cho vị trí số 1.

Lammens gia nhập Antwerp theo dạng chuyển nhượng tự do từ Club Brugge vào năm 2023 và đã có 64 lần ra sân, giành chức vô địch Siêu cúp Bỉ năm 2023. Lammens vẫn chưa có lần ra sân chính thức cho đội tuyển Bỉ, nhưng đã được triệu tập vào đội tuyển quốc gia lần đầu tiên vào tháng 3 và được coi là người kế nhiệm lâu dài cho Thibaut Courtois.

Lammens đã có 30 lần ra sân tại Giải bóng đá chuyên nghiệp Bỉ mùa giải trước, giữ sạch lưới 7 lần và được coi là một trong những thủ môn trẻ xuất sắc nhất châu Âu. Nhưng Lammens cần phải thể hiện ngay lập tức trong môi trường vô cùng khắc nghiệt tại MU, với trận đấu đầu tiên của anh sẽ là trận derby Manchester với Man City tại Sân vận động Etihad vào ngày 14-9.