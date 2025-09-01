MU chịu tổn thất lớn vì chấn thương của Cunha 01/09/2025 21:21

Manchester United đã chi 62,5 triệu bảng ANH để ký hợp đồng với Matheus Cunha từ Wolves vào mùa hè và biến anh thành cầu thủ số 10 mới của "quỷ đỏ". Nhưng tiền đạo người Brazil vẫn chưa ghi bàn cho Quỷ đỏ tại Premier League và đã rời sân vì chấn thương chỉ sau lần ra sân thứ ba tại ngoại hạng Anh.

Bây giờ, MU chịu tổn thất lớn vì chấn thương của Cunha trong chiến thắng 3-2 trước Burnley vòng 3 Premier League. Matheus Cunha được xác định dính chấn thương gân kheo. Cầu thủ người Brazil trị giá 62,5 triệu bảng chỉ thi đấu chưa đầy nửa giờ trong trận đấu với Burnley tại Old Trafford.

Chỉ vài giây sau khi MU vươn lên dẫn trước đội bóng mới lên hạng Burnley, Cunha cảm thấy có vấn đề. Cunha chạy thẳng vào đường hầm, thậm chí không được bác sĩ chăm sóc trước khi rời sân. Việc Cunha rời sân sớm khiến HLV Ruben Amorim của MU bất ngờ, vì đội chủ nhà không có cầu thủ dự bị nào sẵn sàng thay thế cựu tiền đạo của Wolves. Cuối cùng, Joshua Zirkzee đã vào sân thay Cunha.

MU chịu tổn thất lớn vì chấn thương của Cunha chỉ sau 3 vòng đầu tiên của Premier League. ẢNH: EPA

Điểm sáng duy nhất của MU sau chấn thương của Cunha chính là việc các CLB sẽ tạm nghĩ thi đấu nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia trong khoảng 2 tuần. Về mặt tiêu cực, trận đấu tiếp theo của MU sẽ là trận derby Manchester với Man City trên sân khách Etihad ở vòng 4 Premier League.

Trong khi MU đang chật vật khởi động mùa giải mới và bị Grimsby làm nhục ở Carabao Cup, Cunha đã bắt đầu ổn định và thể hiện được khả năng của mình. Được trao chiếc áo số 10 tại MU, Cunha được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong đội hình 3-4-2-1 ưa thích của HLV Amorim.

Mặc dù Cunha vẫn chưa ghi được bàn thắng nào, nhưng đã có những tia sáng lóe lên trong anh. Cunha đã thể hiện phong độ cao như khi còn chơi cho Wolves và khiến MU phải chi 62,5 triệu bảng Anh phá vỡ hợp đồng để có được anh. Bây giờ, MU hi vọng sau 2 tuần tạm nghỉ, Cunha có thể sớm bình phục chấn thương.