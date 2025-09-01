Tại sao MU rút khỏi cuộc đua chuyển nhượng Martinez? 01/09/2025 20:41

Manchester United đã chọn ký hợp đồng với thủ môn Senne Lammens của Royal Antwerp thay vì Emiliano Martinez của Aston Villa vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè bận rộn tại Old Trafford.

MU đã giải quyết khủng hoảng thủ môn vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng bằng cách đồng ý ký hợp đồng với Senne Lammens với giá 18,2 triệu bảng Anh cộng thêm các khoản phụ phí. MU quyết định chiêu mộ một thủ môn số 1 mới sau những sai lầm tai hại của Altay Bayindir và Andre Onana hồi đầu mùa giải - và Lammens là lựa chọn ưu tiên. Đó là lý do MU rút khỏi cuộc đua chuyển nhượng Martinez.

Thủ môn trẻ 23 tuổi người Bỉ đã đến Manchester để hoàn tất việc chuyển nhượng từ Royal Antwerp và đã đồng ý một hợp đồng 5 năm với MU. MU cũng đã cân nhắc chiêu mộ thủ môn 32 tuổi Emiliano Martinez của Aston Villa, nhưng đã quyết định chọn Lammens vì anh còn trẻ.

Martinez cũng sẽ khiến MU tốn gấp đôi số tiền mà họ chiêu mộ Lammens và sẽ yêu cầu mức lương khoảng 200.000 bảng/tuần. Trong bối cảnh đó, và với việc MU cần chi tiêu thận trọng để tuân thủ các quy tắc lợi nhuận và tính bền vững tài chính của Premier League (PSR) sau khi đã chi hơn 200 triệu bảng trong mùa hè này, Lammens được coi là lựa chọn tốt nhất.

Không có điều khoản bán lại nào trong thỏa thuận đã ký với Lammens, người mà MU coi là một thủ môn có thể phát triển lên vị trí số 1 trong khung gỗ và trở thành trụ cột của đội trong nhiều năm. Lammens sẽ có trận ra mắt MU trong trận derby Manchester tại sân vận động Etihad vào Chủ nhật tuần sau.

MU rút khỏi cuộc đua chuyển nhượng Martinez vì ưu tiên chiêu mộ Lammens. ẢNH: EPA

Với sự xuất hiện của Lammens, MU hiện có bốn thủ môn, bao gồm cả Onana, Bayindir và Tom Heaton. Các nguồn tin thân cận với Onana cho biết anh dự định ở lại và cạnh tranh cho vị trí số 1, điều này khiến Bayindir nhiều khả năng sẽ được cho mượn đến hết mùa giải hoặc tìm kiếm một hợp đồng chuyển nhượng chính thức.

Thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt chính cả ba trận đấu tại Premier League của MU mùa này, trong khi Onana được trao cơ hội ra sân trong trận đấu tại Carabao Cup với Grimsby. Những sai lầm của Bayindir trên sân nhà trước Arsenal và Burnley, cùng với màn trình diễn kém cỏi trên sân khách trước Fulham đã không thuyết phục được HLV Ruben Amorim rằng anh đủ giỏi để tiếp tục là thủ môn số 1 sau kỳ chuyển nhượng.

Trong khi đó, Onana đã có một trận đấu ác mộng trước Grimsby Town. Thủ môn người Cameroon mắc lỗi trong bàn thua thứ hai của MU và chơi yếu trong loạt sút luân lưu. Sau chiến thắng 3-2 trước Burnley ở vòng 3 Premier League và là 3 điểm đầu tiên của MU trong mùa giải, Amorim đã lên tiếng bảo vệ các thủ môn của mình, mặc dù ông vẫn tìm kiếm một thủ môn mới.

"Các chàng trai, họ cũng là con người thôi mà", HLV Ruben Amorim của Manchester United nói, "Ở Manchester United, mọi thứ đều được cân nhắc sử dụng. Mọi người đều nói về thủ môn. Và bạn có thể thấy, tôi có thể thay đổi thủ môn trong những tình huống xảy ra.

Chúng tôi đang ở trong khoảnh khắc đó. Tôi nghĩ thật khó để làm thủ môn của Manchester United vào lúc này. Nhưng nếu nhìn vào bàn thua đầu tiên, chúng tôi có thể phòng ngự tốt hơn. Chúng tôi đã phải chịu một bàn thua khá tương tự trước Fulham.

Tất cả những điều nhỏ nhặt này đều không liên quan gì đến thủ môn. Các cầu thủ đang gặp chút khó khăn với mọi thứ xung quanh CLB. Điều đó là bình thường. Vì vậy, không chỉ riêng thủ môn, tôi nghĩ tất cả mọi người đều phải cải thiện".