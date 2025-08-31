Man City thua trận thứ hai liên tiếp ở Premier League 31/08/2025 22:19

(PLO)- Man City thua trận thứ hai liên tiếp ở Premier League khi bị chủ nhà Brighton đánh bại với tỉ số 2-1.

Bước vào trận đấu ở vòng 2 Premier League, đội khách Man City tổ chức đội hình tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc, không quá khó để The Citizens áp đảo đối thủ. Trong khi đó, chủ nhà Brighton vẫn kiên trì tổ chức phòng ngự để chờ thời cơ phản công.

Phút thứ 9, Man City có cơ hội mở tỷ số khi Erling Haaland thoát xuống sau đường chọc khe chính xác của đồng đội, tiếc là cú dứt điểm bằng chân trái của tiền đạo Man City quá nhẹ nên chưa thể hạ gục được thủ thành Verbruggen.

Tấn công liên tục mà không ghi được bàn thắng, suýt chút nữa Man City phải trả giá đắt khi Brighton tổ chức phản công nhanh, từ pha phất bóng dài, Mitoma phá bẫy việt vị thành công rồi tung cú sút trong vòng cấm, rất may thủ thành Trafford kịp đổ người cản phá, cứu cho Man City một bàn thua trông thấy.

Bàn thắng sớm của Erling Haaland không thể giúp Man City giành được 3 điểm. Man City thua trận thứ hai liên tiếp ở Premier League. Ảnh: The Guardian

Phút 24, Erling Haaland tiếp tục được trao cơ hội, lần này Reijnders tung đường chuyền chính xác, Haaland dứt điểm quyết đoán nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc, CĐV Man City chỉ biết ôm đầu tiếc nuối. Phút 25, thủ thành Verbruggen có pha cứu thua xuất sắc sau cú đánh đầu cận thành của Erling Haaland trong khu vực 5m50.

Sau hàng loạt tình huống nguy hiểm tạo ra, khung thành của Brighton liên tiếp chao đảo, cuối cùng chuyện gì đến cũng đến. Phút 34, sau pha nỗ lực đi bóng của Omar Marmoush, tiền đạo người Ai Cập kịp bấm bóng vượt qua hàng thủ Brighton, tạo cơ hội cho Erling Haaland băng lên dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số 1-0 cho Man City.

Sang hiệp 2, Man City tiếp tục nắm thế chủ động, bóng phần lớn nằm bên phần sân của chủ nhà Brighton. Phút 60, Reijnders có pha căng ngang thuận lợi loại bỏ hàng thủ Brighton, tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của Oscar Bobb lại không trúng tâm bóng, bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc.

Sau tình huống nguy hiểm mà Man City tạo ra, Brighton đáp trả bằng pha phản công nhanh ở phút 61, Yankuba Minteh đón bóng kỹ thuật trước khi tung ra cú sút uy lực, rất may cho Man City khi thủ thành Trafford đã xuất sắc cản phá.

Phút 65, Brighton được hưởng quả đá phạt, bóng được đưa vào vòng cấm, trung vệ Lewis Dunk dứt điểm đưa bóng trúng tay Matheus Nunes, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m, trên chấm penalty, James Milner không mắc sai lầm nào hạ gục thủ thành Trafford, quân bình tỷ số 1-1 cho Brighton.

Có bàn thắng gỡ hòa, tinh thần của Brighton lên rất cao với nhiều cú sút liên tiếp hướng về khung thành của Trafford.

Phải đợi đến phút 89, Brighton bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ pha phản công nhanh, Gruda đi bóng kỹ thuật loại bỏ hậu vệ Man City và thủ thành Trafford rồi đưa bóng vào lưới trống, tỷ số 2-1 nghiêng về Brighton.

Kết thúc trận đấu, Man City chấp nhận trắng tay khi để thua với tỷ số 2-1, một kết quả đáng thất vọng của Man City khi họ vừa thua Tottenham 0-2 ở lượt trận trước.