Liverpool – Arsenal: Cân tài cân sức 31/08/2025 12:13

(PLO)- Tâm điểm của vòng 3 Premier League là trận đại chiến cân tài cân sức giữa Liverpool và Arsenal, cả hai đội đều có phong độ ổn định.

Liverpool đang có khởi đầu thuận lợi, toàn thắng cả hai lượt trận vừa qua, đoàn quân của HLV Arne Slot đang thi đấu với tinh thần rất cao. Ở trận đấu gặp Newcastle, dù bị đối thủ gỡ hòa 2-2 nhưng sự thay đổi người chiến thuật của HLV Arne Slot đã mang lại kết quả, tiền đạo trẻ 17 tuổi Ngumoha vào sân ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 90+10 cho Liverpool.

Ở kỳ chuyển nhượng này, The Kop mang về rất nhiều cái tên chất lượng, tạo nên mảnh ghép ăn ý để vận hành Liverpool trong hành trình bảo vệ ngôi vương. Trong đó tân binh Ekitike vẫn đều đặn nổ súng trên hàng công.

Liverpool đang trong hành trình bảo vệ ngôi vương của mình. Ảnh: EPA

Ở vòng 3 Premier League, Liverpool sẽ tiếp đón Arsenal trên sân nhà Anfield, đây được xem là trận đại chiến đầu tiên của The Kop trong mùa giải này. Arsenal cũng chính là đối thủ bám sát Liverpool ở mùa giải trước, nếu giành chiến thắng trận đấu này, tinh thần của chủ sân Anfield sẽ lên rất cao.

Sự lo lắng của CĐV Liverpool không phải không có cơ sở, phong độ của Arsenal ở 2 vòng đấu vừa qua rất ấn tượng, đầu tiên là trận thắng 1-0 trước MU dù chơi ở cửa dưới, tiếp đến là chiến thắng 5-0 trước Leeds Utd. Đoàn quân của HLV Arteta đang hừng hực khí thế trong mùa giải mới, với nhiều mục tiêu đề ra nhưng trước hết Pháo thủ đang hướng đến việc cạnh tranh chức vô địch với Liverpool.

Với sự trở lại của nhiều trụ cột, đặc biệt nơi hàng thủ, Arsenal đang tạo ra bức tường vững chắc, Arsenal hiện tại là đội duy nhất chưa để bị thủng lưới bàn nào. Hành quân làm khách trên sân Anfield, Arsenal tiếp tục có thử thách khó khăn.

Arsenal đang hừng hực khí thế cho chuyến làm khách trên sân Anfield. Ảnh: EPA

Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ, hai đội từng gặp nhau tổng cộng 244 trận, trong đó Liverpool thắng 95, hòa 66 và thua 83 trận. Ở mùa giải 2024/25, hai đội bất phân thắng bại ở đấu trường Premier Leauge khi trận lượt đi và về đều hòa với tỷ số 2-2. Ở 5 trận đấu gần nhất, Liverpool thắng 1 hòa 3 và thua 1. Hai đội có thành tích khá cân bằng nhau nên kịch bản ở trận đấu đêm nay rất khó đoán, với sự quyết tâm lên cao, CĐV hai đội hi vọng sẽ được chứng kiến trận đấu bùng nổ.

Thông tin lực lượng, Arsenal tổn thất lớn khi cặp đôi Bukayo Saka và Kai Havertz không thể ra sân vì chấn thương. Về phía chủ nhà Liverpool, hậu vệ cánh Jeremie Frimpong và tiền vệ Mac Allister chưa rõ khả năng ra sân. Trận đấu giữa Liverpool và Arsenal sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30, ngày 31/8.