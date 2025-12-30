Tay đấm Anthony suýt chết, Ronaldo không treo giày 30/12/2025 12:26

(PLO)- Tay đấm Anthony Joshua thoát chết trong tai nạn khủng. Ronaldo tiết lộ anh không treo giày sau khi có 1.000 bàn thắng...

Thế giới thể thao có những biến động lớn với tay đấm Anthony Joshua của làng quyền Anh hạng nặng thế giới thoát chết; Ronaldo đổi ý không dừng lại nghiệp quần đùi áo số khi đạt 1000 bàn thắng; Sabalenko thua “trai hư” 0-2...

+ Tay đấm Anthony Joshua suýt bỏ mạng tại Nigeria:

Võ sĩ của Anh từng là bại tướng của nhà vô địch tuyệt đối O.Usyk (Ukraine) đã thoát chết trong gang tấc trong tai nạn ô tô tại bang Ogun, Nigeria. Vụ tai nạn làm chết người bạn thân của Anthony Joshua và ông bầu của anh.

Chiếc xe tải hạng nặng 18 bánh rớt cả bánh sau khi va chạm với xe chở tay đấm Anthony Joshua. Ảnh: NST.

Quá may mắn cho tay đấm này là dù hai người trong ô tô bị thương cực nặng dẫn đến không thể qua khỏi nhưng Anthony lại chỉ bị đa chấn thương nhẹ. Theo đó, chiếc ô tô chở Anthony Joshua đã va chạm cực mạnh với xe tải hạng nặng 18 bánh với tốc độ cao trên cao tốc Ibadan.

Hiện trường vụ tai nạn có tất cả 5 người trong xe chở Anthony Joshua, và 2 người qua đời gồm Sina Ghami và Latif Ayodele. Họ đều là những người bạn thân của Anthony Joshua và cũng là thành viên trong đội thi đấu của võ sĩ người Anh 36 tuổi này.

+ Ronaldo không chịu treo giày khi đạt 1.000 thắng:

Ngôi sao của Al Nassr và tuyển Bồ Đào Nha Ronaldo đã... đính chính thông tin rằng, không có chuyện mình chinh phục 1.000 bàn thắng của sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp rồi treo giày.

Ronaldo 3 năm liên tiếp ẵm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Trung Đông ở giải thưởng Dubai Global Soccer Awards. Ảnh:G.N.

Ronaldo nói việc chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng là cái đích anh phải làm được, còn chuyện treo giày hay không là chuyện khác. Hiện nay Ronaldo đã ghi 956 bàn thắng, còn 44 bàn nữa sẽ đạt con số tròn 1.000. Về Al Nassr, bình quân một mùa bóng Ronaldo ghi 35 bàn trên mọi mặt trận.

+ Sabalenko thua ở cuộc chiến giới tính trước “trai hư” Nick Kyrgios:

Ngày 28-12, tại sân quần vợt Coca- Cola Arena ở Dubai, cuộc so vợt giữa tay vợt nữ số 1 thế giới Aryna Sabalenko của Belarus và tay vợt nam người Úc Nick Kyrgios phần thắng nghiêng về tay vợt nam 2-0 (6-3,6-3). Đây là trận đánh biểu diễn có tên gọi “cuộc chiến giới tính”. Lịch sử quần vợt cũng đã ghi nhận trận đánh tương tự giữa Billie Jean và Bobby Riggs trong lịch sử cách đây 5 thập niên.

Tay vợt Ariya Sabalenko và Nick Gyrgios sau trận "cuộc chiến vì giới tính". Ảnh: G.N.

Cuộc so vợt này mang thông điệp hãy nhìn nhận nhân văn hơn những VĐV thuộc giới tính thứ 3.

Trước đó, tay vợt nữ người Belarus này cũng nêu quan điểm rằng, cần công bằng và sòng phẳng hơn với những vận động viên chuyển giới. Bởi hầu hết tay vợt chuyển giới từ nam chuyển sang nữ khiến các tay vợt nữ khó có sức mạnh như họ.