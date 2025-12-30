Bị loại ở SEA Games, Bùi Vĩ Hào chờ suất chơi giải châu Á 30/12/2025 12:17

(PLO)- Trong hành trình chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á 2026, đội tuyển U-23 Việt Nam đang thể hiện sự tập trung và quyết tâm rất cao, đặc biệt từ những cá nhân giàu khát vọng như tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

Chân sút Bùi Vĩ Hào sinh năm 2003 vừa trở lại sau khi vắng mặt ở SEA Games 33 đã khẳng định luôn nỗ lực hết mình trong tập luyện và thi đấu với mục tiêu giành suất góp mặt trong danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự vòng chung kết U-23 châu Á, đồng thời sẵn sàng cống hiến bất cứ khi nào được trao cơ hội.

Đội tuyển U-23 Việt Nam đang chạy nước rút trong đợt rèn luyện tại Qatar và chuẩn bị chơi trận giao hữu duy nhất vào đêm 30-12 chạm trán U-23 Syria. Đây là giai đoạn quan trọng nhằm hoàn thiện các khâu chuẩn bị trước khi toàn đội di chuyển sang Saudi Arabia để tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2026.

Sau những buổi đầu tiên chủ yếu tập trung vào việc nâng cao thể lực, giải phóng sức ỳ và xây dựng nền tảng vận động, HLV Kim Sang-sik đã điều chỉnh giáo án ở các buổi sau theo dẫn hướng nhẹ hơn về cường độ. Nội dung tập luyện được chuyển trọng tâm sang các bài phối hợp nhóm, kiểm soát bóng trong không gian hẹp, tổ chức tấn công cũng như rèn khả năng dứt điểm.

Tiền đạo của Becamex TP.HCM giàu kinh nghiệm trên tuyển trẻ U-23 Việt Nam. Ảnh: CCT.

Các cầu thủ đều thể hiện tinh thần tích cực, sự chủ động trong di chuyển và mức độ tập trung cao ở từng bài tập. Bầu không khí trên sân tập diễn ra sôi nổi, phản ánh sự hưng phấn của toàn đội sau thành công tại SEA Games và niềm tin hướng đến đấu trường châu lục.

Trận giao hữu với U-23 Syria là bài kiểm tra kỹ lưỡng để ban huấn luyện đánh giá năng lực chuyên môn, khả năng vận hành chiến thuật cũng như sự thích nghi của các cầu thủ trong điều kiện thi đấu thực tế. Theo thỏa thuận của hai đội, trận đấu sẽ diễn ra trên sân không có khán giả nhằm phục vụ tối đa cho công tác chuyên môn.

Trước trận này, Bùi Vĩ Hào có những chia sẻ đầy cảm xúc khi tiếp tục được triệu tập lên đội tuyển U-23 Việt Nam. Anh cho biết việc được trở lại tập trung cùng đội sau kỳ SEA Games thành công mang lại cảm giác rất đặc biệt. Theo tiền đạo thuộc biên chế Becamex TP.HCM, toàn đội đang có tinh thần rất tốt và đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối mặt với những thử thách lớn tại vòng chung kết U-23 châu Á, nơi tuyển U-23 Việt Nam sẽ chạm trán các đối thủ mạnh như Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia.

Vĩ Hào từng chơi mùa 2024 và quyết tâm có mặt trong danh sách 23 cầu thủ cuối cùng của HLV Kim Sang-sik. Ảnh: CCT.

Nhắc lại kỷ niệm từng ghi hai bàn thắng trong trận ra quân tại vòng chung kết U-23 châu Á 2024 tổ chức tại Qatar, chân sút này xem đây dấu mốc đáng nhớ và là động lực quan trọng cho lần trở lại này. Những trải nghiệm trước đây giúp anh thêm tự tin và trưởng thành hơn trong cách tiếp cận giải đấu.

Liên quan đến tình trạng thể lực, tiền đạo này khẳng định đã hoàn toàn bình phục sau chấn thương. Anh cho biết cảm giác bóng và thể trạng hiện tại đều đạt mức tốt nhất, đủ khả năng đáp ứng cường độ tập luyện cao trong giai đoạn nước rút.

Với kinh nghiệm đã tích lũy và khát khao cống hiến, Bùi Vĩ Hào đặt mục tiêu rõ ràng là nỗ lực hết sức để được góp mặt trong danh sách chính thức, sẵn sàng đóng góp cho đội tuyển khi được ban huấn luyện tin tưởng trao cơ hội ra sân.