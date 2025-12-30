U-23 Việt Nam đua vô địch giải châu Á 30/12/2025 06:39

(PLO)- U-23 Việt Nam sau ngôi á quân U-23 châu Á năm 2018 đã được AFC đánh giá cao và thậm chí là xếp vào danh sách ứng cử viên cho chức vô địch mùa 2026.

Chỉ còn vài ngày nữa, làng bóng đá trẻ châu Á sẽ hướng về Saudi Arabia, nơi giải vô địch bóng đá U-23 chính thức khởi tranh với những loạt trận hấp dẫn, trong đó gồm nhà á quân U-23 Việt Nam ở mùa 2018. Giải đấu lần thứ 7 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 24-1-2026 tại hai thành phố Jeddah và Riyadh, quy tụ những gương mặt trẻ xuất sắc nhất của bóng đá châu lục, mang đến các cuộc tranh tài giàu chất lượng chuyên môn và nhiều cảm xúc.

Đáng gờm U-23 Việt Nam

Giải U-23 châu Á từ lâu được xem là bệ phóng quan trọng cho các tài năng trẻ trước khi bước lên sân khấu lớn của bóng đá thế giới. Vòng chung kết năm nay có sự góp mặt của 16 đội tuyển. 15 đội đã vượt qua vòng loại khốc liệt diễn ra vào tháng 9, giành quyền tham dự cùng chủ nhà Saudi Arabia, lần đầu tiên được đặc cách góp mặt với tư cách nước đăng cai.

Đáng chú ý, toàn bộ 5 đội từng vô địch giải gồm Iraq, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Uzbekistan đều có mặt. Cùng với Úc và Jordan, đây là 7 đội tuyển duy nhất góp mặt đầy đủ ở tất cả các kỳ vòng chung kết. Bên cạnh đó, Cộng hòa Kyrgyzstan và Lebanon lần đầu tiên giành quyền tham dự, nâng tổng số quốc gia từng xuất hiện ở vòng chung kết lên con số 27.

Các nhà vô địch Đông Nam Á 2025 và á quân U-23 châu Á 2018 đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục. Ảnh: CCT.

Trận khai mạc sẽ diễn ra tại sân King Abdullah Sports City Hall ở Jeddah vào ngày 6-1, khi tuyển U-23 Việt Nam chạm trán U-23 Jordan trong khuôn khổ bảng A. Đội tuyển đến từ Đông Nam Á từng tạo nên cơn địa chấn với ngôi á quân năm 2018 và tiếp tục lọt vào tứ kết ở kỳ giải 2024. Đây là lần thứ sáu Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết. Trong khi đó, Jordan từng đạt thành tích tốt nhất là hạng ba vào năm 2013. Hai đội đã gặp nhau hai lần trước đây, với chiến thắng 3-1 nghiêng về Jordan vào năm 2016 và trận hòa không bàn thắng năm 2020.

Đến với giải đấu tại Saudi Arabia, đội tuyển U-23 Việt Nam đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu vô địch lần đầu tiên trong lịch sử. Dù chưa từng bước lên ngôi cao nhất, đội bóng áo đỏ luôn được xem là đối thủ khó chịu tại sân chơi U-23 châu Á. Thành tích nổi bật nhất của Việt Nam vẫn là trận chung kết năm 2018, nơi họ chỉ chịu khuất phục trước Uzbekistan sau một trận đấu giàu cảm xúc.

Ở vòng loại năm nay, U-23 Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng khi đứng đầu bảng C mà không để lọt lưới bàn nào. Các chiến thắng trước Bangladesh (2-0), Singapore (1-0) và Yemen (10-0) giúp đội tuyển U-23 Việt Nam giành vé đến vòng chung kết một cách thuyết phục.

AFC đánh giá cao Khuất Văn Khang và đồng đội ở giải châu Á. Ảnh: CCT.

Nằm chung bảng A với Jordan, Cộng hòa Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia, bóng đá trẻ Việt Nam hiểu rằng thử thách phía trước không hề đơn giản. Tuy nhiên, mục tiêu giành một trong hai suất vào tứ kết được xem là khả thi nếu đội duy trì được sự tập trung và bản lĩnh.

Nhân tố quan trọng trong hành trình này là tiền vệ Khuất Văn Khang, cầu thủ đã chứng minh vai trò trụ cột ở cả đội U-23 lẫn đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 21, chân sút của Viettel đã có 37 lần ra sân cho U-23 Việt Nam và ghi 4 bàn thắng, đồng thời để lại dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia với 1 bàn sau 22 lần góp mặt.

Các ứng cử viên nặng ký

Cùng ngày 6-1, sự chú ý của người hâm mộ tại Jeddah sẽ dồn về trận đấu của nhà vô địch năm 2022 là Saudi Arabia khởi động hành trình chinh phục danh hiệu thứ hai. Đối thủ của họ là Cộng hòa Kyrgyzstan, đội tuyển lần đầu tiên góp mặt ở vòng chung kết sau nỗ lực không ngừng qua nhiều kỳ vòng loại. Sân vận động Thể thao Hoàng tử Abdullah Al Faisal được dự đoán sẽ chật kín khán giả, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt cho trận đấu mở màn của đội chủ nhà.

Nhà đương kim vô địch Nhật Bản có lực lượng trẻ rất mạnh. Ảnh: TAFC.

Tại Jeddah, đương kim vô địch Nhật Bản sẽ đối đầu Syria ở bảng B. U-23 Nhật Bản là đội tuyển giàu thành tích nhất giải với hai lần đăng quang vào các năm 2016 và 2024. Syria, trong lần thứ năm tham dự, đặt mục tiêu vượt qua cột mốc tứ kết mà họ từng đạt được vào các năm 2013 và 2020. Lần chạm trán duy nhất trước đây giữa hai đội diễn ra năm 2020, khi Syria giành chiến thắng 2-1 trên hành trình tiến vào chung kết.

Ứng viên nặng ký khác là Qatar sẽ gặp UAE nhất tại sân Hoàng tử Abdullah Al Faisal. Cả hai đội đều có lần thứ sáu góp mặt ở vòng chung kết. Qatar từng giành hạng ba năm 2018 và đang hướng đến một bước tiến mới, trong khi UAE đặt mục tiêu tái lập thành tích tứ kết từng đạt được ở các năm 2013, 2016 và 2020.

Tại Riyadh, bảng C khởi tranh với cuộc so tài giữa Hàn Quốc và Iran trên sân Al Shabab. Nhà vô địch năm 2020 Hàn Quốc từng đánh bại Iran 2-1 ở vòng bảng kỳ giải đó. Phía bên kia, Iran trong lần thứ năm góp mặt, hy vọng có thể vượt qua thành tích tốt nhất là vào tứ kết năm 2016.

U-23 Hàn Quốc luôn là một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vua. Ảnh: TAFC.

Sau đó, Uzbekistan sẽ ra quân gặp Lebanon tại sân Hoàng tử Faisal Bin Fahd. Đội bóng trẻ Uzbekistan được đánh giá rất cao khi đã vào tốp 4 ở bốn kỳ gần nhất, bao gồm chức vô địch năm 2018 và ngôi á quân năm 2024, trong khi Lebanon viết nên trang sử mới với lần đầu góp mặt ở vòng chung kết. Ngày thi đấu đầu tiên của bảng D, đội bóng lớn U-23 Úc sẽ đối đầu Thái Lan, còn Iraq chạm trán Trung Quốc với mục tiêu giành suất đi tiếp.

Với lịch thi đấu dày đặc, chất lượng chuyên môn cao và sự góp mặt của nhiều đội tuyển giàu truyền thống, U-23 châu Á 2026 được kỳ vọng là một mùa giải sôi động, nơi các tài năng trẻ khẳng định khát vọng với những giấc mơ có thật.