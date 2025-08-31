Brighton - Man City: Lấy lại phong độ 31/08/2025 11:59

(PLO)- Hành quân làm khách trên sân Falmer của Brighton ở vòng 3 Premier League, Man City đặt mục tiêu giành 3 điểm để lấy lại phong độ sau trận thua muối mặt trước Tottenham ở vòng trước.

Trận thua 0-2 trước Tottenham đã chỉ ra nhiều vấn đề trong lối chơi phòng ngự của Man City, điều này không mới vì ở mùa giải trước cũng lỗ hỏng này đã đẩy Man City ra khỏi cuộc cạnh tranh chức vô địch với Liverpool.

Trước những đội bóng ưa thích chơi phòng ngự phản công nhanh như Tottenham thì hàng thủ Man City lại để lộ ra khoảng trống thênh thang. 2 bàn thua trước Spurs chứng minh tuyến giữa nơi Rodri vắng mặt chưa tìm được người thay thế, dù tiền vệ người Tây Ban Nha có trở lại vẫn chưa thể đạt phong độ như xưa. Chưa kể, người gác đền của Man City 2 vòng đấu vừa qua cũng đặt cho CĐV nhiều dấu hỏi, thủ thành Trafford đang thể hiện dưới mức trung bình, còn Ederson sẽ ra đi trong tháng 9 này.

Ở hàng công, Erling Haaland đang hoạt động ổn định nhưng không có nhiều khoảng trống để dứt điểm, còn Reijinders và Cherki trận vừa qua trở nên mờ nhạt, thậm chí không thể tung ra cú dứt điểm nguy hiểm nào về phía khung thành Vicario của Tottenham.

Brighton là đối thủ ưa thích của Man City và Erling Haaland. Ảnh: EPA

Tóm lại, Man City đang có nhiều ẩn số mà HLV Pep Guardiola chưa tung ra hết, nếu vận hành tốt bộ khung với những trụ cột cũ và tân binh chất lượng thì Man City sẽ là đội bóng rất mạnh trong giai đoạn tiếp theo.

Ở vòng 3 này, Man City sẽ hành quân làm khách trên sân Falmer của Brighton, đây là đối thủ ưa thích của The Citizens ở những mùa giải gần đây. 3 điểm ở vòng đấu này sẽ thúc đẩy tinh thần Man City lên cao.

Brighton cũng không khả quan hơn Man City khi chỉ mới giành được 1 điểm sau 2 vòng đấu, giữa tuần vừa rồi, đoàn quân của HLV Fabian Hürzeler có chiến thắng 6-0 trước Oxford ở vòng 2 League Cup, chiến thắng này phần nào giúp “Chim mòng biển” lên tinh thần chuẩn bị cho trận đại chiến với Man City trên sân nhà.

Hai trận mở màn của Brighton không mang lại tính hiệu tích cực, nguyên nhân một phần đến từ chân sút chủ lực Joao Pedro đã chia tay để sang Chelsea, mất đi cầu thủ quan trọng bậc nhất trên hàng công đã làm cho sức công phá của “Chim mòng biển” giảm đi đáng kể.

Tiếp đón Man City trên sân nhà là một thử thách rất lớn cho đoàn quân HLV Fabian Hürzeler, đặc biệt là đối thủ đang rất muốn rửa hận sau trận thua muối mặt trước Tottenham ở vòng 2 vừa rồi.

Mất đi trụ cột ở hàng công, Brighton khó giành điểm trước Man City. Ảnh: EPA

Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ, Man City gặp Brighton tổng cộng 34 lần, trong đó Man City thắng 21 hòa 7 và thua 6. Nếu chỉ tính 5 trận gần nhất thì Man City thắng 2 hòa 2 và thua 1. Trận đấu gần nhất diễn ra trên sân Falmer, Brighton thắng với tỷ số 2-0. Erling Haaland từng ghi 5 bàn vào lưới Man City tính từ tháng 10/2022.

Thông tin lực lượng, Man City vắng Gvardiol, Savinho, Kovacic do chấn thương). Còn Brighton có đội hình mạnh nhất. Trận đấu giữa Brighton và Man City sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ, ngày 31/8.