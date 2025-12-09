Đùa với 'quốc bảo' Son Heung-min là... mọt gông 09/12/2025 12:16

Một cô gái tuổi đôi mươi có họ là Yang tống tiền và xúc phạm đến “bảo bối quốc gia” gây tổn hại cực nặng về hình ảnh Son Heung-min vừa bị tòa án tuyên 4 năm tù giam.

Ngày 8-12, tòa án quận Trung tâm Seoul đã đưa ra mức án phạt dành cho cô gái hoang báo có thai với ngôi sao bóng đá đội tuyển Hàn Quốc sau những cuộc quen biết bí mật kéo dài mà Yang mô tả là quãng thời gian lãng mạn nhất của hai người và cô đã có thai với Son.

Son Heung-min trong màu áo đội tuyển Hàn Quốc. Ảnh: YHN.

Khi thực hiện hành vi tống tiền, cô gái đã gửi clip không có âm thanh cho Son cùng với đó là lời đề nghị anh phải mang theo số tiền mặt 300 triệu won (200 ngàn USD) để đến một nơi theo yêu cầu của mình. Đổi lại, cô sẽ im lặng hoàn toàn vụ này. Còn nếu Son không thực hiện , cô sẽ đưa hình ảnh này ra công chúng qua mạng.

Son đã âm thầm báo mọi chuyện với cảnh sát Seoul.

Đằng sau vụ này còn có một tay “đạo diễn khác có tên “Yong”, người này cũng đã bị cơ quan chức năng Hàn Quốc bắt giữ.

Chuyện đã làm tổn hại rất lớn hình ảnh của “bảo bối quốc gia” Son Heung-min về thương mại lẫn danh tiếng đội trưởng tuyển Hàn Quốc vốn lâu nay được xem như một “đại sứ văn hóa thể thao Hàn Quốc” trên quy mô toàn thế giới.

Son là biểu tượng của bóng đá Hàn Quốc. Ảnh: EPA.

Chưa kể những hình ảnh bôi nhọ của hai đồng phạm Yang - Yong đã gây thiệt hại và mất quá nhiều thời gian lẫn tổn hại tinh thần cho ngôi sao Hàn Quốc.

Còn nhớ hồi đầu năm ngoái, khi đội tuyển Hàn Quốc tham dự Asian Cup 2023 tại Qatar, đàn em ngôi sao Lee Kang-in có tính tình bốc đồng không nghe lời đàn anh, đội trưởng Son lại còn “tương tác vật lý” với Son. Kết quả là tiền vệ của PSG đã phải sang tận nước Anh xin lỗi Son, cùng với đó hàng loạt thương hiệu đã hủy hợp đồng với Lee. Khi ấy, người hâm mộ Hàn Quốc đều đứng về Son để “ném đá” đàn em Lee Kang-in.

Nhìn cách Son thể hiện ở Tottenham và hiện nay là Los Angeles FC đã cho thấy anh luôn giữ mình là một ngôi sao sáng không tì vết.