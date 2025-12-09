Amorim tiết lộ cuộc nói chuyện truyền cảm hứng cho MU 09/12/2025 11:57

(PLO)- HLV Ruben Amorim tiết lộ cuộc nói chuyện truyền cảm hứng cho MU vào giữa hiệp giúp họ đánh bại Wolves trong hiệp hai như thế nào?

Ruben Amorim tiết lộ cuộc nói chuyện truyền cảm hứng cho MU vào giữa hiệp đã mở đường cho chiến thắng 4-1 trước chủ nhà Wolves trên sân Molineux ở vòng 15 Premier League vào sáng nay 9-12, sau khi đội của ông bị đội cuối bảng Wolves chọc thủng lưới vào cuối hiệp 1 đầy bất ngờ.

MU dường như đã kiểm soát được trận đấu khi đội trưởng Bruno Fernandes đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0, nhưng Jean-Ricner Bellegarde đã bất ngờ ghi bàn thắng đầu tiên cho Wolves tại Premier League sau chín giờ thi đấu gỡ hòa 1-1 vào cuối hiệp 1.

Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim của Manchester United đã vực dậy tinh thần các cầu thủ trong giờ nghỉ và đội khách ghi thêm ba bàn thắng nữa do công của Bryan Mbeumo, Mason Mount và Bruno Fernandes (penalty) để giành chiến thắng thuyết phục 4-1, đồng thời vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League.

"Đó không phải là vấn đề chiến thuật", HLV Ruben Amorim nói sau trận đấu, "Rõ ràng là chúng tôi đang chiếm ưu thế trong trận đấu nhưng lại không thể kết thúc trận đấu như mong đợi. Chúng tôi cần phải cải thiện từng chi tiết. Tôi cố gắng giải thích với các cầu thủ rằng chúng ta có 45 phút nữa để giành ba điểm quan trọng cho cuộc sống của mình.

Một lần nữa, sau khi ghi bàn, chúng tôi lại hơi lơ là trong việc kiểm soát bóng và điều đó đã mang lại chút hy vọng cho đối thủ. Chúng tôi lẽ ra nên kết thúc hiệp đấu theo cách khác, và rồi trong giờ nghỉ, họ đã hiểu rằng chúng tôi có đủ mọi thứ để giành chiến thắng, để giành ba điểm và họ đã làm được điều đó".

Amorim tiết lộ cuộc nói chuyện truyền cảm hứng cho MU đánh bại Wolves 4-1 để vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League. ẢNH: PREMIER LEAGUE

Khi được hỏi việc vươn lên vị trí thứ sáu Ngoại hạng Anh có ý nghĩa gì với MU, HLV Amorim trả lời: "Không có gì cả. Luôn luôn là cảm giác chúng tôi nên có thêm điểm. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, hãy tập trung vào tương lai.

Đối thủ tiếp theo của MU là Bournemouth, một đội bóng có lối chơi vô cùng khó chịu. Vì vậy, chúng tôi cần phải hiểu điều đó, nhưng ở CLB của chúng tôi, điều đó không quan trọng. Chúng tôi cần cải thiện lối chơi của mình".

Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha xác nhận rằng MU vẫn đang đàm phán với Cameroon, Bờ Biển Ngà và Morocco để Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui có thể thi đấu với Bournemouth trước khi lên đường tham dự Cúp bóng đá châu Phi.

"Hãy chờ đến giữa tuần này", HLV Ruben Amorim của MU nói thêm, "Tôi không chắc chắn, nhưng chúng tôi đang làm tốt nhiệm vụ của mình và các đội tuyển quốc gia đang đàm phán với chúng tôi, đó là một tín hiệu tốt".

Trong khi đó, HLV Rob Edwards của Wolves than thở về sự sụp đổ của đội mình sau khi họ đã hy vọng tránh được trận thua thứ tám liên tiếp tại Premier League. Wolves mới giành được đúng 2 điểm sau 15 vòng đấu khi chưa có chiến thắng nào, và tất nhiên họ xếp cuối bảng Premier League.

"Chúng tôi đã lấy lại thế trận, nhưng những bàn thua đã qua khiến chúng tôi chẳng thể làm được gì cả", HLV Edwards nói, "Chúng tôi đã chuyền bóng cho họ như thể "Man United đây rồi". Chúng tôi không thể thắng một trận bóng đá theo cách đó. Đây là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới và chúng tôi là một đội bóng chưa giành chiến thắng nào kể từ tháng 4. Tôi không ngờ có sự thay đổi nhanh chóng như vậy".