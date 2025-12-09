Xác định được đối thủ của MU, Arsenal, Liverpool ở FA Cup 09/12/2025 11:15

(PLO)- Lễ bốc thăm vòng 3 FA Cup đã diễn ra khi xác định được đối thủ của MU, Arsenal Man City và Liverpool .

Lễ bốc thăm vòng 3 Cúp FA đã diễn ra khi tất cả các CLB Premier League và Championship đều bắt đầu tham gia giải đấu cúp lâu đời nhất trong làng bóng đá. Và vòng 3 FA Cup đã xác định được đối thủ của MU, Man City, Arsenal, Liverpool, Chelsea...

Manchester United, Arsenal và Liverpool là những tên tuổi lớn đã xác định được đối thủ cho vòng 3 FA Cup. Lễ bốc thăm đã diễn ra với sự góp mặt của tất cả 20 CLB Ngoại hạng Anh cùng 24 CLB đến từ Championship. Họ sẽ góp mặt cùng với các đội bóng không thuộc giải đấu là Macclesfield, Weston-super-Mare và Boreham Wood và những đội đã lọt vào vòng 3 FA Cup. Boreham Wood đang chờ đợi đội chiến thắng trong trận đấu vòng hai cuối cùng còn lại, khi Brackley Town tiếp đón Burton Albion.

Về phía Macclesfield, họ đã được trao một trận đấu trong mơ trên sân nhà trước nhà vô địch năm ngoái, Crystal Palace ở vòng 3 FA Cup mùa này. Trong khi đó, Weston-super-Mare sẽ đến làm khách trên sân của Grimsby.

Ở một diễn biến khác, Chelsea sẽ có chuyến đi ngắn qua London để đối đầu với Charlton Athletic. Arsenal sẽ phải di chuyển xa hơn về phía nam, đến Portsmouth. Về phía Manchester City, Manchester United và Liverpool, tất cả đều sẽ được chơi trên sân nhà ở vòng 3 FA Cup.

Đã xác định được đối thủ của MU ở vòng 3 FA Cup. ẢNH: THE FA

Man City sẽ tiếp Exeter, trong khi MU sẽ đối đầu với Brighton trong một trận đấu toàn Ngoại hạng Anh, giống như Tottenham gặp Aston Villa. Liverpool cũng chào đón Barnsley đến Anfield. Một cặp đấu hấp dẫn khác là cuộc đối đầu giữa Derby County và Leeds United, hai CLB có bề dày lịch sử trải dài từ thời Brian Clough đến vụ bê bối Spygate năm 2019.

2 cựu ngôi sao bóng đá Anh Joe Cole và Peter Crouch đã có mặt để trực tiếp điều khiển buổi bốc thăm vòng 3 FA Cup trên kênh TNT Sports từ sân vận động St James' Park ở Brackley. Các trận đấu sẽ diễn ra vào khoảng cuối tuần ngày 10 và 11-1-2026.

Tiền thưởng cho chiến thắng ở vòng ba là 121.500 bảng Anh, trong khi đội thua sẽ nhận được 26.500 bảng Anh. Sau đây là kết quả bốc thăm vòng 3 FA Cup mùa 2025 - 2026:

Wolverhampton Wanderers - Shrewsbury Town

Doncaster Rovers - Southampton

Tottenham Hotspur - Aston Villa

Port Vale - Fleetwood Town

Preston North End - Wigan Athletic

Ipswich Town - Blackpool

Wrexham - Nottingham Forest

Charlton Athletic - Chelsea

Manchester City - Exeter City

West Ham United - Queens Park Rangers

Sheffield Wednesday - Brentford

Fulham - Middlesbrough

Everton - Sunderland

Liverpool - Barnsley

Burnley - Millwall

Norwich City - Walsall

Portsmouth - Arsenal

Derby County - Leeds United

Swansea City - West Bromwich Albion

Salford City - Swindon Town

Boreham Wood - Brackley Town/Burton Albion

Grimsby Town - Weston-super-Mare

Hull City - Blackburn Rovers

Newcastle United - Bournemouth

MK Dons - Oxford United

Cheltenham Town - Leicester City

Cambridge United - Birmingham City

Bristol City - Watford

Stoke City - Coventry City

Macclesfield - Crystal Palace

Manchester United - Brighton

Sheffield United - Mansfield Town