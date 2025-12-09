Xác định được đối thủ của MU, Arsenal, Liverpool ở FA Cup

Lễ bốc thăm vòng 3 Cúp FA đã diễn ra khi tất cả các CLB Premier League và Championship đều bắt đầu tham gia giải đấu cúp lâu đời nhất trong làng bóng đá. Và vòng 3 FA Cup đã xác định được đối thủ của MU, Man City, Arsenal, Liverpool, Chelsea...
Manchester United, Arsenal và Liverpool là những tên tuổi lớn đã xác định được đối thủ cho vòng 3 FA Cup. Lễ bốc thăm đã diễn ra với sự góp mặt của tất cả 20 CLB Ngoại hạng Anh cùng 24 CLB đến từ Championship. Họ sẽ góp mặt cùng với các đội bóng không thuộc giải đấu là Macclesfield, Weston-super-Mare và Boreham Wood và những đội đã lọt vào vòng 3 FA Cup. Boreham Wood đang chờ đợi đội chiến thắng trong trận đấu vòng hai cuối cùng còn lại, khi Brackley Town tiếp đón Burton Albion.
Về phía Macclesfield, họ đã được trao một trận đấu trong mơ trên sân nhà trước nhà vô địch năm ngoái, Crystal Palace ở vòng 3 FA Cup mùa này. Trong khi đó, Weston-super-Mare sẽ đến làm khách trên sân của Grimsby.
Ở một diễn biến khác, Chelsea sẽ có chuyến đi ngắn qua London để đối đầu với Charlton Athletic. Arsenal sẽ phải di chuyển xa hơn về phía nam, đến Portsmouth. Về phía Manchester City, Manchester United và Liverpool, tất cả đều sẽ được chơi trên sân nhà ở vòng 3 FA Cup.
Man City sẽ tiếp Exeter, trong khi MU sẽ đối đầu với Brighton trong một trận đấu toàn Ngoại hạng Anh, giống như Tottenham gặp Aston Villa. Liverpool cũng chào đón Barnsley đến Anfield. Một cặp đấu hấp dẫn khác là cuộc đối đầu giữa Derby County và Leeds United, hai CLB có bề dày lịch sử trải dài từ thời Brian Clough đến vụ bê bối Spygate năm 2019.
2 cựu ngôi sao bóng đá Anh Joe Cole và Peter Crouch đã có mặt để trực tiếp điều khiển buổi bốc thăm vòng 3 FA Cup trên kênh TNT Sports từ sân vận động St James' Park ở Brackley. Các trận đấu sẽ diễn ra vào khoảng cuối tuần ngày 10 và 11-1-2026.
Tiền thưởng cho chiến thắng ở vòng ba là 121.500 bảng Anh, trong khi đội thua sẽ nhận được 26.500 bảng Anh. Sau đây là kết quả bốc thăm vòng 3 FA Cup mùa 2025 - 2026:
Wolverhampton Wanderers - Shrewsbury Town
Doncaster Rovers - Southampton
Tottenham Hotspur - Aston Villa
Port Vale - Fleetwood Town
Preston North End - Wigan Athletic
Ipswich Town - Blackpool
Wrexham - Nottingham Forest
Charlton Athletic - Chelsea
Manchester City - Exeter City
West Ham United - Queens Park Rangers
Sheffield Wednesday - Brentford
Fulham - Middlesbrough
Everton - Sunderland
Liverpool - Barnsley
Burnley - Millwall
Norwich City - Walsall
Portsmouth - Arsenal
Derby County - Leeds United
Swansea City - West Bromwich Albion
Salford City - Swindon Town
Boreham Wood - Brackley Town/Burton Albion
Grimsby Town - Weston-super-Mare
Hull City - Blackburn Rovers
Newcastle United - Bournemouth
MK Dons - Oxford United
Cheltenham Town - Leicester City
Cambridge United - Birmingham City
Bristol City - Watford
Stoke City - Coventry City
Macclesfield - Crystal Palace
Manchester United - Brighton
Sheffield United - Mansfield Town