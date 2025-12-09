5 trận tiếp theo của Arsenal, Man City, Chelsea trong cuộc đua vô địch Premier League 09/12/2025 07:29

(PLO)- 5 trận tiếp theo của Arsenal so với Man City, Aston Villa và Chelsea trong cuộc đua vô địch Premier League khi khoảng cách đã được thu hẹp.

Arsenal đã chứng kiến ​​khoảng cách dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League bị Man City rút ngắn chỉ còn hai điểm, trong khi Aston Villa và Chelsea cũng đang bám sát phía sau trong cuộc đua vô địch Premier League vô cùng hấp dẫn.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh một lần nữa lại bùng nổ, với thất bại nghẹt thở trước Aston Villa ở những phút cuối cùng của Arsenal đã giúp Man City rút ngắn khoảng cách còn 2 điểm. Pháo thủ bị Aston Villa dẫn trước trong hiệp một, khi Matty Cash thắp lên hy vọng cho các cổ động viên đội chủ sân Villa Park giành chiến thắng thứ chín trong 10 trận gần nhất.

Sau đó, siêu dự bị Leandro Trossard gỡ hòa 1-1 cho Arsenal. Nhưng vào những phút bù giờ cuối cùng, trong một pha lộn xộn trước vòng cấm Arsenal, Emiliano Buendia nhanh chân tung cú sút quyết định ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho Aston Villa, khiến các cổ động viên đội chủ nhà vỡ òa trong sung sướng.

Điều đó giúp Aston Villa thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn ba điểm trên bảng xếp hạng Premier League, đồng thời mở ra cơ hội cho Manchester City. Đội bóng của Pep Guardiola đã tận dụng thành công việc Arsenal sẩy chân bằng chiến thắng 3-0 trước Sunderland ngay sau đó, với các bàn thắng của Ruben Dias, Josko Gvardiol và Phil Foden.

Arsenal vừa sẩy chân trước Aston Villa khiến cuộc đua vô địch Premier League trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. ẢNH: EPA

Chelsea đã không thể tận dụng triệt để lợi thế này, chỉ giành được một điểm, với trận hòa 0-0 không mấy ấn tượng trên sân Bournemouth. Điều này đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa Top 3 chỉ là ba điểm, trong khi Top 4 là tám điểm. Vì vậy, khi cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh dường như lại trở nên rộng mở, hãy cùng nhìn lại 5 trận đấu tiếp theo của cả bốn đội.

Năm trận đấu tiếp theo của Arsenal tại Premier League

Wolves (sân nhà) - Ngày 13-12 (giờ Anh)

Everton (sân khách) - Ngày 20-12

Brighton (sân nhà) - Ngày 27-12

Aston Villa (sân nhà) - Ngày 30-12

Bournemouth (sân khách) - Ngày 3-1-2026

Nhận định: Arsenal đã có chuỗi trận đấu khá thất thường, và họ cần phải nhanh chóng lấy lại phong độ. Arsenal tiếp đội cuối bảng Wolves trên sân nhà có vẻ là một trận đấu khá dễ chịu, nhưng họ sẽ phải đối mặt với Everton, Brighton, Aston Villa và Bournemouth trong 4 trận còn lại rất khó khăn.

2. Năm trận đấu tiếp theo của Man City tại Premier League

Crystal Palace (sân khách) - Ngày 14-12

West Ham (sân nhà) - Ngày 20-12

Nottingham Forest (sân khách) - Ngày 27 tháng 12

Sunderland (sân khách) - Ngày 1-1-2026

Chelsea (sân nhà) - Ngày 4-1-2026

Nhận định: Manchester City sẽ cần tận dụng tối đa chuỗi trận này nếu muốn chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Sắp tới, Manchester City sẽ có ba trận đấu sân khách khó khăn, có thể gây ra nhiều vấn đề, trong khi cuộc đụng độ với Chelsea trên sân nhà Etihad được dự đoán là rất khó lường.

3. Năm trận đấu tiếp theo của Aston Villa tại Premier League

West Ham (sân khách) - Ngày 14-12-2025

Man United (sân nhà) - Ngày 21-12

Chelsea (sân khách) - Ngày 27-12

Arsenal (sân khách) - Ngày 30-12

Nottingham Forest (sân nhà) - Ngày 3-1-2026

Nhận định: Aston Villa có thể là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng chuỗi trận sắp tới sẽ thực sự thử thách họ. Ba trận đấu khó khăn liên tiếp với Manchester United, Chelsea và Arsenal sẽ thử thách khả năng bám đuổi danh hiệu của họ.

Aston Villa là đội bóng có phong độ ổn định nhất ngoại hạng Anh lúc này. ẢNH: Press Association

4. Năm trận đấu tiếp theo của Chelsea tại Premier League

Everton (sân nhà) - Ngày 13-12-2025

Newcastle United (sân khách) - Ngày 20-12

Aston Villa (sân nhà) - Ngày 27-12

Bournemouth (sân nhà) - Ngày 30-12

Man City (sân khách) - Ngày 4-1-2026

Nhận định: Chelsea sẽ cần một chuỗi phong độ hoàn hảo trong năm trận tới để duy trì vị trí trong cuộc đua vô địch Premier League, sau khi chỉ giành được một điểm trong hai trận gần nhất. Tuy nhiên, những trận đấu sắp tới không hề dễ dàng với Chelsea, khi Newcastle luôn được đánh giá là một đối thủ khó nhằn, trong khi Aston Villa và Manchester City được đánh giá cao hơn.