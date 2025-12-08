Liverpool trừng phạt Salah 08/12/2025 11:19

(PLO)- Liverpool trừng phạt Salah sau khi ngôi sao người Ai Cập phản ứng vì bị HLV Arne Slot đẩy lên ghế dự bị 3 trận liên tiếp.

Mohamed Salah đã lên tiếng về mối quan hệ rạn nứt của anh với HLV trưởng Liverpool Arne Slot sau khi bị cho ngồi dự bị trong ba trận liên tiếp. Bây giờ, Liverpool trừng phạt Salah và đứng về phía chiến lược gia người Hà Lan.

Mohamed Salah có thể bị loại khỏi đội hình Liverpool trong hai trận đấu sắp tới khi HLV Arne Slot nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo đội chủ sân Anfield. Theo các nguồn tin, cầu thủ người Ai Cập có thể sẽ vắng mặt trong hai trận đấu cuối cùng của Liverpool trước thềm Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) sau những phát biểu gây tranh cãi.

TalkSPORT đưa tin ban lãnh đạo Liverpool đã ủng hộ HLV người Hà Lan và tiền đạo 33 tuổi người Ai Cập dường như đã chơi trận cuối cùng cho Liverpool trước khi lên đường tham dự Cúp bóng đá châu Phi. Salah, người được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Ai Cập tham dự AFCON, có thể sẽ bị loại khỏi đội hình Liverpool trong các trận đấu sắp tới với Inter Milan và Brighton & Hove Albion.

Sự việc diễn ra sau khi Salah lên tiếng phản ứng vì bị HLV Arne Slot loại khỏi đội hình chính của Liverpool trong ba trận liên tiếp gần đây. Slot đã cảm thấy áp lực khi nỗ lực bảo vệ danh hiệu Premier League của Liverpool đang gặp khó khăn.

Liverpool trừng phạt Salah sau khi tiền đạo người Ai Cập này bày tỏ sự giận dữ vì bị HLV Arne Slot đẩy lên ghế dự bị. ẢNH: EPA

Những bình luận của Salah càng làm tình hình thêm căng thẳng, gây ra rạn nứt trong cộng đồng người hâm mộ Liverpool. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng ban lãnh đạo Liverpool tin rằng Slot nên được trao quyền tự quyết trong việc đưa ra các quyết định chiến thuật và các cầu thủ nên phản ứng một cách chuyên nghiệp.

Liverpool sẽ đối đầu với Brighton vào cuối tuần này này, chỉ vài ngày sau trận đấu quan trọng tại Champions League với Inter Milan. Trận đấu với "The Seagulls" được cho là lần ra sân cuối cùng của Salah tại Liverpool, trước khi anh bay sang Morocco để hội quân cùng các đồng đội ở tuyển Ai Cập.

Tuy nhiên, theo báo cáo, hiện đang có những nghi ngờ nghiêm trọng về việc liệu Salah có tham gia vào bất kỳ trận đấu nào trong hai trận đấu hay không. Cầu thủ 33 tuổi này được nhìn thấy rời khỏi Trung tâm Huấn luyện AXA ở Kirkby vào Chủ nhật (giờ Anh), chỉ vài giờ sau khi đưa ra những tiết lộ gây chấn động.

Salah đã tham gia buổi tập phục hồi cùng các cầu thủ khác, mặc dù vẫn còn nhiều câu hỏi về việc liệu sự xuất hiện của Salah trong trận Liverpool hòa 1-1 với Sunderland vào giữa tuần trước, khi anh vào sân thay Cody Gakpo, có phải là lần ra sân cuối cùng của anh trong màu áo Liverpool hay không.

Sau trận Liverpool hòa Leeds United 3-3 vào cuối tuần qua mà Salah tiếp tục ngồi dự bị, thậm chí trong ra sân một phút nào, Salah đã tức giận phát biểu trước giới truyền thông: "Tôi đã cống hiến rất nhiều cho CLB này trong nhiều năm qua và đặc biệt là mùa giải trước.

Giờ tôi đang ngồi dự bị, và tôi không hiểu tại sao. Có vẻ như CLB đã bỏ rơi tôi. Đó là cảm giác của tôi. Tôi nghĩ rõ ràng là có người muốn đổ hết lỗi lầm lên tôi. Tôi đã nhận được rất nhiều lời hứa vào mùa hè và cho đến nay, tôi đã ngồi dự bị trong ba trận đấu nên tôi không thể nói rằng họ sẽ giữ lời hứa.

Tôi đã nói nhiều lần trước đây rằng tôi có mối quan hệ tốt với HLV, nhưng đột nhiên, chúng tôi không còn mối quan hệ nào nữa. Tôi không biết tại sao, nhưng theo tôi thấy, có vẻ như có ai đó không muốn tôi ở lại CLB. Đúng vậy, không còn mối quan hệ nào giữa chúng tôi (giữa Salah và Arne Slot). Đó từng là một mối quan hệ rất tốt đẹp và giờ đột nhiên không còn mối quan hệ nào nữa".