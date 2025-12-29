Ai sẽ được Đảng, Nhà nước tặng tiền dịp Tết Bính Ngọ 2026? 29/12/2025 07:22

(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418 ngày 28-12 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

VIdeo: Ai sẽ được Đảng, Nhà nước tặng tiền dịp Tết Bính Ngọ 2026?

Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 418/NQ-CP nêu rõ các đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà gồm:

Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021; đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30-6-2025 của Chính phủ. Nhóm này bao gồm cả trẻ mồ côi, trẻ không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.

Mức quà tặng: 400.000 đồng/người, bằng tiền.