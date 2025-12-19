Tặng gần 30.000 phần quà cho công nhân trong 'Xây Tết 2026' 19/12/2025 20:33

(PLO)- Chương trình Xây Tết 2026 với chủ đề Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc dự kiến trao tặng gần 30.000 phần quà cho công nhân.

Chiều 19-12, báo Nhân Dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức Lễ ra mắt chương trình Xây Tết 2026 với chủ đề Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc.

Đây là năm thứ tư chương trình được triển khai với mục tiêu tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, đồng hành chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng công nhân.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết chương trình Xây Tết được báo Nhân Dân phối hợp cùng công ty Coteccons khởi xướng từ năm 2023.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ND

Chương trình xuất phát từ mong muốn chung tay chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng công nhân - những người lao động thầm lặng đang ngày đêm góp phần dựng xây đất nước.

Bước sang năm thứ tư, với chủ đề Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc, Xây Tết 2026 mong muốn gửi gắm thông điệp: Hạnh phúc của mỗi gia đình công nhân chỉ thực sự trọn vẹn khi được xây dựng trên nền tảng an toàn lao động trong suốt 365 ngày.

An toàn không chỉ là quy trình, là công nghệ, mà đã trở thành văn hóa, thói quen của mỗi người lao động.

Chương trình được triển khai từ tháng 12-2025 đến tháng 2-2026 tại 72 công trường Coteccons trên cả nước và các chương trình dành riêng cho công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Đại diện lãnh đạo báo Nhân Dân và công ty Coteccons trao quà tặng các công nhân của Coteccons và Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội. Ảnh: ND

Chương trình dự kiến trao tặng gần 30.000 phần quà, tổ chức nhiều hoạt động vui Tết như chụp ảnh lưu niệm, thăm khám sức khỏe, cắt tóc đón Tết... với sự chung tay tổ chức của bộ, ngành, cơ quan báo chí truyền thông, đoàn thanh niên, tình nguyện viên.

Năm nay, báo Nhân Dân đã kêu gọi các doanh nghiệp đồng hành, ủng hộ bằng hiện vật cho chương trình để dành tặng công nhân vệ sinh môi trường và cấp, thoát nước đô thị tại TP Hà Nội và TP.HCM.

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng Giám đốc Coteccons, chia sẻ Xây Tết đã vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động chăm lo dịp Tết để trở thành "ngày hội của người lao động" - nơi những người thợ xây được lắng nghe, được tôn vinh và được gửi lời cảm ơn xứng đáng.

Cũng tại sự kiện, ông Phạm Song Hà, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chính trị -Ngoại giao báo Nhân Dân thông tin thêm: Việc mở rộng đối tượng thụ hưởng chương trình là công nhân lao động làm việc trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị là hoàn toàn đúng đắn, bởi thời gian qua, vấn đề môi trường ngày càng nhức nhối, tác động đến toàn thể xã hội, đặc biệt những người lao động trong lĩnh vực này phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức.