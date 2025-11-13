Đoàn công tác TP.HCM thăm, tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng bão lũ ở Thái Nguyên 13/11/2025 10:09

(PLO)- Trong chuyến hành trình về nguồn, đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã làm việc với tỉnh Thái Nguyên và trao quà hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão số 11.

Sáng 13-11, trong khuôn khổ hành trình về nguồn “Hướng về cội nguồn Cách mạng”, đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo và dân vận Thành uỷ TP.HCM đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên và trao quà hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tại trên địa bàn tỉnh.

Tham dự có ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Bùi Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và bà Đỗ Thị Minh Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và dân vận Thành uỷ TP.HCM tại buổi làm việc. Ảnh: QUỲNH ANH

Thái Nguyên nỗ lực phục hồi sau bão

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, cho biết sau khi bão số 11 đổ bộ, nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập sâu từ 2 – 3 m, ảnh hưởng lớn đến 54 xã, phường với hơn 200.000 người dân, ước tổng thiệt hại về tài sản trên 12.200 tỉ đồng.

Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của Trung ương, các tỉnh bạn và sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân, Thái Nguyên đã tập trung khắc phục trong và sau bão, nhanh chóng đưa đời sống người dân trở lại bình thường.

Ông Lương nhìn nhận dù đối mặt nhiều khó khăn, địa phương vẫn quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm và của nhiệm kỳ, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2025 – 2030.

Ông Bùi Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUỲNH ANH

Đến thời điểm này, khi chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm 2025, hầu hết công việc trọng tâm đều đáp ứng tiến độ; mục tiêu tăng trưởng ước đạt 8,5%; cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực.

Cùng với phát triển kinh tế, Thái Nguyên tiếp tục quan tâm các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, hộ khó khăn; cải cách hành chính được triển khai hiệu quả, được người dân và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về định hướng thời gian tới, lãnh đạo tỉnh cho biết địa phương đặt ra 3 đột phá và 7 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó nhấn mạnh 3 đột phá gồm phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh khoa học – công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57; và thực hiện Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM trao quà cho các em học sinh tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: QUỲNH ANH

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương cũng gửi lời cảm ơn đến các tỉnh, thành đã hỗ trợ, đồng hành cùng Thái Nguyên vượt qua giai đoạn khó khăn, trong đó có TP.HCM.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên Đỗ Thị Minh Hoa bày tỏ kỳ vọng hai địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên giáo, dân vận nói riêng và trong phát triển kinh tế – xã hội nói chung, nhằm phát huy những kết quả tốt đẹp đã được xây dựng trong thời gian qua.

Bà mong muốn nhận được sự phối hợp và hợp tác thường xuyên giữa hai địa phương, giữa hai ngành tuyên giáo – dân vận; luôn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm hay, cùng phát triển để cả hai địa phương và hai ngành ngày càng hoàn thiện, hiệu quả hơn.

Đoàn công tác TP.HCM trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: QUỲNH ANH

Thắt chặt nghĩa tình hai địa phương



Thay mặt đoàn công tác, ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, chân tình của tỉnh Thái Nguyên. Ông bày tỏ hy vọng chuyến công tác sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác và tình cảm hữu nghị giữa hai địa phương.

Ông Đức chia sẻ với những mất mát, khó khăn mà người dân Thái Nguyên phải gánh chịu do thiên tai bão lũ, đồng thời bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần làm việc, nỗ lực khắc phục hậu quả của chính quyền và người dân địa phương.

“Tôi rất khâm phục tinh thần làm việc của tỉnh, của người dân khi cách nay không lâu tỉnh mình còn ngổn ngang do bão lũ thì giờ đây đã đầy sức sống, bà con quay trở lại sinh hoạt bình thường”- ông nói.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QUỲNH ANH

Ông Đức nhắc lại giai đoạn TP.HCM gặp khó khăn khi đại dịch COVID-19 bùng phát và cảm ơn sự hỗ trợ của Trung ương, các tỉnh bạn đã giúp TP vượt qua thử thách để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Ông cho biết khu Việt Bắc là địa điểm TP.HCM luôn yêu thích; Thái Nguyên có nhiều sản phẩm người dân TP rất quý, như chè Thái Nguyên. Do đó ông tin tưởng hai địa phương còn nhiều cơ hội hợp tác.

Dịp này, đoàn công tác đã trao 30 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ; và trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc đến tỉnh Thái Nguyên; Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tặng tủ sách Không gian Văn hoá Hồ Chí Minh cho Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Thái Nguyên.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tặng tủ sách Không gian Văn hoá Hồ Chí Minh cho Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Thái Nguyên. ẢNH: QUỲNH ANH