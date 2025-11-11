Đoàn cán bộ, tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản TP.HCM viếng Lăng Bác 11/11/2025 18:14

(PLO)- Trong hành trình “Hướng về cội nguồn Cách mạng”, đoàn cán bộ, tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản TP.HCM đã viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam tại Hà Nội.

Ngày 11-11, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đoàn hơn 100 đại biểu là cán bộ tuyên giáo – dân vận, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu thuộc các cơ quan báo chí, xuất bản TP.HCM do ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, dẫn đầu đã tổ chức lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoạt động này nằm trong chương trình hành trình về nguồn “Hướng về cội nguồn Cách mạng” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phát động, diễn ra từ ngày 11 đến 15-11.

Đoàn đại biểu cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản TP.HCM vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUỲNH ANH

Đoàn chụp hình lưu niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUỲNH ANH

Tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau lễ viếng, đoàn đã tham quan Nhà sàn Bác Hồ, ao cá, Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh để tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người.

Đoàn đã tham quan, nghe hướng dẫn viên giới thiệu về Nhà sàn Bác Hồ, ao cá,... Ảnh: QUỲNH ANH

Cùng ngày, trong khuôn khổ hành trình, đoàn cũng ghé thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam – nơi lưu giữ hơn 40.000 tài liệu, hiện vật, trong đó có hơn 700 hiện vật quý hiếm, phản ánh các chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam từ năm 1865 đến nay.

Nội dung trưng bày bao gồm 5 phần: Báo chí Việt Nam giai đoạn 1865-1925; Báo chí Việt Nam giai đoạn 1925-1945; Báo chí Việt Nam giai đoạn 1945-1954; Báo chí Việt Nam giai đoạn 1954-1975 và Báo chí Việt Nam giai đoạn 1975 đến nay.

Đoàn đại biểu ghé thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: QUỲNH ANH

Tại đây, các đại biểu được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành, quá trình sưu tầm và trưng bày của bảo tàng – một không gian tri ân những người làm báo cách mạng, đồng thời là nơi tái hiện lịch sử dân tộc qua lăng kính báo chí.

Đặc biệt, đại diện Bảo tàng Báo chí Việt Nam và các thành viên trong đoàn đã có buổi giao lưu, trao đổi chuyên môn về công tác báo chí và nghiệp vụ trưng bày, góp phần thắt chặt mối quan hệ giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam là nơi lưu giữ nhiều hiện vật quý hiếm, phản ánh các chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: QUỲNH ANH

Đại diện Bảo tàng Báo chí Việt Nam và các thành viên trong đoàn đã có buổi giao lưu, trao đổi chuyên môn. Ảnh: QUỲNH ANH

Trong những ngày tiếp theo, đoàn đại biểu sẽ tiếp tục hành trình về nguồn với các điểm đến Thái Nguyên, Tuyên Quang và Cao Bằng – những địa danh gắn liền với những mốc son lịch sử của cách mạng Việt Nam.

Tại đây, đoàn sẽ tham quan Khu di tích Pác Bó, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc năm 1941 và thành lập tờ báo Việt Nam Độc Lập.

Song song với các hoạt động tri ân và tham quan, đoàn còn thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng.