Đoàn đại biểu trí thức TP.HCM: Hành trình 'chạm' vào lịch sử, đi để hiểu về nguồn cội 28/09/2025 17:19

(PLO)- Hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP.HCM với tinh thần đi và học để hiểu nguồn cội của mình, đã "chạm" vào lịch sử một cách gần gũi và đong đầy cảm xúc.

Hành trình về nguồn năm 2025 với chủ đề “Tự hào trí thức thành phố mang tên Bác” của đoàn đại biểu trí thức TP.HCM đã khép lại vào chiều tối 27-9.

Đoàn do ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn. Trong năm ngày, đoàn đã đi qua nhiều "địa chỉ đỏ" như: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào; dâng hương, tưởng niệm tại Lán Nà Nứa, Đình Tân Trào và đền thờ 14 vị tiền bối cách mạng; viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Trong ngày đầu tiên, đoàn đã trao quà tặng cho gia đình chính sách, người dân, học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng do bão lũ tại xã Nguyễn Huệ, tỉnh Cao Bằng. Những phần quà là tấm lòng của đội ngũ trí thức TP.HCM gửi đến Cao Bằng, vùng địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc, nơi được lịch sử chọn làm cái nôi cách mạng.

Đoàn trao tặng 100 phần quà tại xã Nguyễn Huệ và xã Hòa An trong chuyến đi.

Tại xã Nguyễn Huệ và xã Hòa An, đoàn đã trao 100 phần quà trị giá 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình chính sách, đồng bào, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng do bão lũ.

Trong thời gian ở tỉnh Cao Bằng, đoàn tham quan thác Bản Giốc, viếng chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, khám phá động Ngườm Ngao.

Đoàn cũng đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó để tham quan suối Lê Nin, núi Các Mác, hang Pác Bó, tìm hiểu về thời gian hoạt động của Bác Hồ những ngày đầu về nước và viếng mộ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng.

Đoàn cũng đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó để tham quan suối Lê Nin, núi Các Mác, hang Pác Bó. Đây là nơi ghi đậm dấu ấn của anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh sống và làm việc, lãnh đạo kháng chiến đến ngày thắng lợi.

Đoàn viếng mộ, tham quan Khu di tích lịch sử Kim Đồng.

Tiếp đó, đoàn dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Tuyên Quang và tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Tại đây, đoàn thực hiện nghi thức chào cờ, dâng hương tưởng niệm tại Lán Nà Lừa, đình Tân Trào và đền thờ 14 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; đồng thời tham quan cây đa Tân Trào, mái đình Hồng Thái và nhiều địa điểm lịch sử khác.

Đoàn làm lễ chào cờ, tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Trong cụm di tích có Lán Nà Nưa: ngày 12-8-1945, nhận được tin Nhật đầu hàng Đồng minh, Bác Hồ truyền mệnh lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước, từ căn lán nhỏ đơn sơ này. Đình Tân Trào là nơi Quốc dân Đại hội quyết định lệnh tổng khởi nghĩa; đình Hồng Thái - nơi huấn luyện quân sự và điểm dừng chân của các đại biểu toàn quốc về dự Quốc dân Đại hội. Đặc biệt, ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã diễn ra trên 71 tỉnh thành của một nước “độc lập” - Quốc Hội khóa 1 ra đời tại nơi này.

Trong chặng cuối tại Hà Nội, đoàn viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Quảng trường Ba Đình, Phủ Chủ tịch, Nhà sàn, Ao cá Bác Hồ… Bao nhiêu đó cũng đủ cho một “hành trình về nguồn” với tinh thần "chạm" vào lịch sử, với tinh thần đi và học để hiểu nguồn cội của mình.