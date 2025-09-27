Đoàn đại biểu trí thức TP.HCM thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào 27/09/2025 07:32

(PLO)- Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan Trung ương thời kỳ tiền khởi nghĩa và kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ngày 26-9, tiếp nối hành trình về nguồn “Tự hào trí thức Thành phố mang tên Bác” (từ ngày 23 đến 27-9), đoàn đại biểu trí thức TP.HCM đã đến viếng tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Tuyên Quang; dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào; Lán Nà Nứa, Đình Tân Trào, cây đa Tân Trào và đền thờ các vị tiền bối cách mạng.

Tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kính cẩn nghiêng mình, dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ Người.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức cùng đoàn đại biểu viếng, tham quan và chụp hình kỉ niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH TUYỀN

Sau đó, đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Tại đây, đoàn đã dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào.

Đây là công trình mang biểu tượng văn hóa, do Bộ Công an tặng tỉnh Tuyên Quang, vừa được khánh thành vào ngày 14-8-2025 nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9.

Công trình không chỉ là biểu tượng tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, là điểm nhấn quan trọng trong không gian văn hóa - lịch sử của Khu Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Điểm dừng chân tiếp theo của đoàn là Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng. Công trình được xây dựng để tri ân, đồng thời lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật, giúp các thế hệ hôm nay hiểu hơn về lịch sử khi tìm về cội nguồn.

Đoàn dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng. Ảnh: THANH TUYỀN

Tiếp đó, đoàn cũng đã tới dâng hương tại Đình Tân Trào thuộc xã Tân Trào, nơi cách đây gần 80 năm, ngày 16 và 17-8-1945 đã diễn ra Quốc dân Đại hội Tân Trào với sự tham dự của hơn 60 đại biểu đại diện cho cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, đại diện các đảng phái yêu nước, các nhân sĩ, trí thức, đoàn thể nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trong nước và kiều bào ở nước ngoài.

Đoàn dâng hương tại Đình Tân Trào, ghé tham quan cây đa Tân Trào. Ảnh: THANH TUYỀN

Điểm dừng chân cuối cùng tại cụm di tích này, đoàn đã tới thăm lán Nà Nưa, nằm trong khu rừng Nà Nưa, thuộc xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn đại biểu thăm lán Nà Nưa, nằm trong khu rừng Nà Nưa, thuộc xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: THANH TUYỀN

Đây là nơi lãnh tụ Hồ Chí Minh ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến 22-8-1945 để chỉ đạo việc chuẩn bị Tổng Khởi nghĩa và lãnh đạo cuộc Tổng Khởi nghĩa Tháng Tám giành chính quyền thắng lợi trong cả nước.