TP.HCM: Gần 200 hiện vật kể câu chuyện di sản văn hóa Việt Nam 25/12/2025 18:16

(PLO)- Buổi trưng bày tại TP.HCM giới thiệu gần 200 hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, phản ánh giá trị di sản văn hóa Việt Nam và nỗ lực bảo tồn, phát huy trong đời sống đương đại.

Ngày 25-12, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (phường Xóm Chiếu, TP.HCM), Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL) phối hợp với Sở VH&TT TP.HCM, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tổ chức Trưng bày “Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại”.

Tại đây, 200 hình ảnh tiêu biểu được trưng bày, phản ánh giá trị di sản văn hóa Việt Nam cũng như quá trình bảo vệ, phát huy di sản trong thời gian qua.

Buổi trưng bày được chia thành 4 chủ đề chính, gồm: Hệ thống pháp luật và chính sách bảo vệ di sản văn hóa; Các di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận, ghi danh; Di sản văn hóa Việt Nam - đa dạng và độc đáo và Di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL) cho biết, buổi trưng bày giới thiệu sinh động, trực quan tới công chúng trong nước và quốc tế những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa Việt Nam.

Bà Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL). Ảnh: HẢI NHI

Đồng thời, buổi trưng bày góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu, thương hiệu và hoạt động của hệ thống bảo tàng trong năm qua nhằm nâng cao nhận thức xã hội, khơi dậy niềm tự hào, bản sắc dân tộc.

Bà Lê Thị Thu Hiền mong rằng, buổi trưng bày sẽ mang đến cho công chúng góc nhìn toàn diện hơn về di sản văn hóa Việt Nam.

Theo bà Lê Thị Thu Hiền, hiện, Việt Nam sở hữu kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, phong phú với hơn 40.000 di tích, trong đó có 3.677 di tích quốc gia, 147 di tích quốc gia đặc biệt và khoảng 11.000 di tích cấp tỉnh; 9 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 17 di sản văn hóa phi vật thể, 11 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh.

Việt Nam đã có 183 bảo tàng công lập và bảo tàng ngoài công lập, hiện đang lưu giữ hơn 4 triệu hiện vật có giá trị; 327 bảo vật quốc gia hiện được lưu giữ tại các bảo tàng, di tích trong hầu hết 34 tỉnh/thành phố trong cả nước.

“Đây là kết quả của quá trình sáng tạo, gìn giữ và trao truyền không ngừng của các thế hệ, cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước” - bà Lê Thị Thu Hiền cho hay.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cho biết, sau khi hợp nhất, TP.HCM hiện có 321 di tích được xếp hạng, gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích quốc gia và 218 di tích cấp thành phố.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

So với cả nước, đây là con số đáng tự hào nhưng vẫn còn khiêm tốn, đòi hỏi ngành di sản thành phố tiếp tục nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh công tác bảo tồn di tích, TP.HCM hiện có 25 bảo tàng (công lập và ngoài công lập), trong đó 9 bảo tàng công lập trực thuộc Sở, 4 bảo tàng tư nhân, 12 bảo tàng ngoài công lập, với 7 bảo tàng đạt hạng I và 7 bảo tàng tham gia Hội đồng Bảo tàng Quốc tế - Mạng lưới bảo tàng toàn cầu (ICOM).

Các đại biểu tham quan buổi trưng bày. Ảnh: HẢI NHI

Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM kỳ vọng thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự định hướng, chỉ đạo chuyên môn từ Cục Di sản văn hóa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa của thành phố.

Được biết, buổi trưng bày dự kiến diễn ra đến hết ngày 15-01-2026.