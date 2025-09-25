Đoàn đại biểu trí thức TP.HCM về cội nguồn cách mạng Cao Bằng 25/09/2025 08:29

(PLO)- Đoàn đại biểu hành trình về nguồn năm 2025 “Tự hào trí thức Thành phố mang tên Bác” do Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Việt Long làm trưởng đoàn đã khởi hành từ ngày 23-9.

Ngày 23-9, Đoàn đại biểu hành trình về nguồn năm 2025 “Tự hào trí thức Thành phố mang tên Bác” do Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Việt Long làm trưởng đoàn đã khởi hành với điểm dừng chân đầu tiên là tỉnh Cao Bằng.

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Việt Long cùng các đại biểu trao quà tại xã Nguyễn Huệ. Ảnh: THANH TUYỀN

Trong ngày đầu tiên, đoàn đã trao quà tặng cho gia đình chính sách, người dân, học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng do bão lũ tại xã Nguyễn Huệ, tỉnh Cao Bằng. Những phần quà là tấm lòng của đội ngũ trí thức TP.HCM gửi đến Cao Bằng, vùng địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc, nơi được lịch sử chọn làm cái nôi cách mạng.

Đoàn đại biểu trí thức chụp hình kỉ niệm cùng các gia đình và em nhỏ. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Nguyễn Việt Long - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM chia sẻ, đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện mang giá trị vật chất thiết thực mà còn là biểu hiện sâu sắc của tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống nhân văn cao đẹp của dân tộc.

“Mỗi món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng lớn lao, hy vọng sẽ tiếp thêm niềm tin để bà con và học sinh ổn định cuộc sống, vững bước hơn trong tương lai”- ông Nguyễn Việt Long nói.

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Việt Long phát biểu tại buổi trao quà an sinh xã hội. Ảnh: THANH TUYỀN

Nhận phần quà từ đoàn đại biểu, em Hoàng Xuân Quỳnh, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Hà Trì xúc động: “Đây là lần đầu tiên con được nhận học bổng. Con rất hạnh phúc và quyết tâm học tốt hơn để xứng đáng với sự quan tâm của các cô chú".

Còn mẹ em, chị Khuyên thì nói sự ủng hộ, giúp đỡ của đoàn đại biểu là nguồn động viên để con an tâm đến trường. Bản thân chị cũng được tiếp sức thêm để chăm lo "cái chữ" cho con, không để con lở dở con đường học hành.

Các em học sinh tại xã Nguyễn Huệ, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: THANH TUYỀN

50 phần quà đã được các đại biểu trao đến gia đình và các em học sinh với hy vọng giúp bà con sớm ổn định, các em nhỏ vững chí học tập.

Đáp lại tấm lòng của đoàn, ông Hầu Văn Khánh, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ phát biểu: “Đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện mang giá trị vật chất thiết thực, mà còn là sự động viên tinh thần to lớn. Sự quan tâm chia sẻ của đoàn tiếp thêm niềm tin để nhân dân và các em học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định và phát triển”.

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Việt Long trao quà cho các em học sinh. Ảnh: THANH

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ cho biết, xã là xã miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Cao Bằng. Toàn xã có 2.092 hộ dân với 9.349 nhân khẩu, trong đó 487 hộ nghèo và 325 hộ cận nghèo. Những năm gần đây, thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và việc học tập của người dân.

Trong ngày thứ hai của hành trình (24-9), đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

Đoàn đại biểu chụp hình kỷ niệm ở đường Hồ Chí Minh, điểm đầu Cao Bằng rồi dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu tưởng niệm, thành kính dâng hương.

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Việt Long thay mặt đoàn đại biểu ghi cảm tưởng tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH TUYỀN

Đoàn đến Khu Di tích lịch sử quốc gia Pắc Bó, tham quan Núi Các-Mác, Suối Lê-nin... Ảnh: THANH TUYỀN

Sau đó, đoàn đến Khu Di tích lịch sử quốc gia Pắc Bó, tham quan Núi Các-Mác, Suối Lê-nin; vào hang Pắc Bó tìm hiểu về thời gian hoạt động của Bác Hồ trong những ngày đầu về nước sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài.

Cùng ngày, đoàn đến viếng mộ Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng tại Khu Di tích lịch sử Kim Đồng. Tại đây, các đại biểu đã dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng.

Đoàn đến viếng mộ Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng và mẹ anh Kim Đồng tại Khu Di tích lịch sử Kim Đồng. Ảnh: THANH TUYỀN

Hành trình về nguồn của đoàn sẽ tiếp tục đến 27-9, đi qua nhiều "địa chỉ đỏ" như Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào; dâng hương, tưởng niệm tại Lán Nà Nứa, Đình Tân Trào và đền thờ 14 vị tiền bối cách mạng; viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh...