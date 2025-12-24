650 đại biểu dự Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ I 24/12/2025 16:55

(PLO)- Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, khai mạc ngày 24-12, với 650 đại biểu đại diện hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn Thành phố.

Ngày 24-12, Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất.

Đại hội có sự tham gia của 650 đại biểu chính thức, được bầu từ Đại hội Công đoàn 168 phường, xã, đặc khu và các công đoàn cơ sở trực thuộc, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn TP.HCM.

Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ I là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố; là diễn đàn để cán bộ, đoàn viên, người lao động gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với nhiều thắng lợi mới.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: HẢI NHI

Đại hội diễn ra trong hai ngày 24 và 25-12, tại Hội trường TP.HCM (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa).

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2023-2028 (giai đoạn 2023-2025), đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp giai đoạn 2025-2030, nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn TP.HCM ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh đó, đại hội cũng tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho phù hợp với yêu cầu hoạt động trong giai đoạn mới; đồng thời góp ý các văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu; nghe Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ TP.HCM giai đoạn 2023-2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Trong khuôn khổ phiên làm việc, các đại biểu đã thảo luận theo tổ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, tập trung vào các giải pháp nhằm phát triển tổ chức Công đoàn TP.HCM trong giai đoạn mới.