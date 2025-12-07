Doanh nghiệp không cung cấp thông tin tiền lương đến người lao động có bị phạt? 07/12/2025 16:58

(PLO)- Từ 16-1-2026, doanh nghiệp bắt buộc cung cấp thông tin tiền lương, tiền công hoặc thu nhập người lao động theo quy định pháp luật hoặc yêu cầu từ cơ quan thuế.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 310/2025 sửa đổi Nghị định 125/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Trong đó, có quy định liên quan đến việc cung cấp thông tin tiền lương của người lao động.

Cụ thể, theo khoản 12 Điều 1 Nghị định 310/2025 của Chính phủ quy định xử phạt đối với tổ chức, cá nhân không cung cấp thông tin liên quan đến tiền lương, tiền công hoặc thu nhập của người nộp thuế do mình nắm giữ theo pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Người lao động tìm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM. Ảnh minh họa: HN

Mức phạt áp dụng từ 10 đến 16 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin theo quy định.

Do đó, từ ngày nghị định có hiệu lực (16-1-2026), doanh nghiệp bắt buộc phải cung cấp thông tin về tiền lương, tiền công hoặc thu nhập của người lao động theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu cơ quan thuế.