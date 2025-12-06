Sửa Nghị quyết 98: Kiến nghị bổ sung quy định bảo vệ cán bộ, xác định rõ quỹ lương tính thu nhập tăng thêm 06/12/2025 08:38

(PLO)- Đại biểu đề nghị bổ sung vào dự thảo sửa đổi Nghị quyết 98 quy định về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, không có tư lợi cá nhân trong thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, chưa có tiền lệ.

Tại phiên thảo luận tổ ở đoàn TP.HCM chiều 3-12 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, một số đại biểu đã đề cập đến cơ chế bảo vệ cán bộ, xác định thu nhập tăng thêm cho cán bộ.

Kiến nghị bổ sung quy định bảo vệ cán bộ, chuyên gia

Đại biểu Đỗ Đức Hiển đánh giá dự thảo Nghị quyết 98 có nhiều nội dung mới mang tính đột phá. Trong đó, nổi bật nhất là chủ trương phân cấp, phân quyền mạnh hơn, tăng cường trách nhiệm của cho TP.HCM trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách được Quốc hội cho phép.

Đại biểu Đỗ Đức Hiển, đoàn TP.HCM. Ảnh: QH

Trao đổi thêm, ông Hiển nói khi xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị quyết 98 đã bổ sung quy định gắn liền với Kết luận 14 của Bộ Chính trị về bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nhằm tăng cường hiệu quả tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, nội dung này hiện không có trong dự thảo được Chính phủ trình Quốc hội.

Cụ thể: "Người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia xây dựng, ban hành và triển khai các cơ chế, chính sách quy định tại nghị quyết này được xem xét loại trừ, miễn trách nhiệm đối với trường hợp đã thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định liên quan, không tư lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng có thiệt hại do rủi ro khách quan”.

Đại biểu đoàn TP.HCM cho biết qua rà soát quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết, Bộ Tư pháp có ý kiến cho rằng nội dung này được quy định trong Luật Cán bộ, công chức và dự thảo Luật Viên chức cũng có quy định tương tự. “Ý kiến Bộ Tư pháp là đúng nhưng chưa đủ” – ông Hiển đánh giá.

Phân tích cụ thể, ông cho hay Luật Cán bộ, công chức chỉ áp dụng với cán bộ, công chức. Dự Luật Viên chức sửa đổi khi được thông qua cũng chỉ áp dụng với viên chức. Tuy nhiên, khi TP.HCM và Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo sửa đổi Nghị quyết 98 thì bao gồm cả người lao động khác.

“Theo tôi hiểu, phạm vi ở đây không chỉ là cán bộ, công chức, viên chức mà còn là chuyên gia, nhà khoa học được thành phố ký hợp đồng theo cơ chế đặc thù…” - đại biểu nói và nhấn mạnh việc thực hiện những cơ chế mang tính đột phá rất cần sự tham gia, đóng góp về năng lực, trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học này. Từ đó, ông kiến nghị bổ sung vào dự thảo sửa đổi Nghị quyết 98 quy định về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Dẫn chứng thêm, ông Đỗ Đức Hiển cho biết dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn tại địa bàn Thủ đô Hà Nội cũng có nội dung tương tự.

“Tôi thiết tha đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra nghiên cứu để đưa nội dung này vào dự thảo nghị quyết” – đại biểu Hiển nói và khẳng định đây là sự khích lệ tinh thần rất lớn đối với cán bộ, công chức, viên chức của thành phố và cả đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học khi tham gia vào các chính sách đột phá, đặc thù, chưa có tiền lệ.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, nhìn nhận việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 với nhiều cơ chế mở và thông thoáng hơn cho TP.HCM là rất cần thiết. Điều này cũng xuất phát từ thực tiễn, quy định pháp luật và nhu cầu phát triển của TP trong giai đoạn mới.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: QH

Gặp vướng trong tính thu nhập tăng thêm

Một nội dung đáng chú ý được Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM đề cập đến là cách xác định quỹ lương để tính thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Đây không phải chính sách mới nhưng đang gặp vướng mắc trong quy định pháp luật. Do đó, cần xác định rõ trong dự thảo sửa đổi Nghị quyết 98 lần này để có cách hiểu thống nhất.

Cụ thể, dự thảo Nghị quyết 98 quy định TP.HCM được quyết định bố trí ngân sách để chi thu nhập tăng thêm với giới hạn “đảm bảo không vượt quá 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản”.

Theo bà Hạnh, quy định “1,8 lần” được kế thừa từ Nghị quyết 54, trong đó cho phép TP sử dụng tổng quỹ lương để chi thu nhập tăng thêm, bao gồm lương theo hệ số, phụ cấp, tiền làm thêm giờ và các khoản đóng góp theo lương.

Tuy nhiên, bà Hạnh cho hay điểm vướng mắc nằm ở quy định “không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản”. Khi xây dựng Nghị quyết 98, các bộ, ngành đề nghị đưa nội dung này để chuẩn bị cho cải cách thang bảng lương theo Nghị quyết 27, khi đó Nghị quyết của TP vẫn phù hợp và việc chi thu nhập tăng thêm không bị ảnh hưởng.

Thế nhưng, đến nay việc cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 vẫn chưa được triển khai mà mới chỉ thống nhất tăng mức lương cơ bản từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng.

Chính vì vậy, TP.HCM hiểu rằng trong thời gian chưa có thang bảng lương mới, việc xác định tổng quỹ lương tính thu nhập tăng thêm phải dựa trên lương hệ số và các khoản theo lương như hiện hành. Tuy nhiên, một số cơ quan có thẩm quyền cho rằng quỹ lương cơ bản chỉ bao gồm lương cơ bản mà không kèm phụ cấp.

“Nếu chỉ tính lương cơ bản mà không tính phụ cấp thì quỹ lương để chi thu nhập tăng thêm sẽ rất nhỏ” – bà Hạnh nói và cho biết TP.HCM đã lấy ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp. Các bộ đều xác định đây là nội dung của Nghị quyết 98 còn có cách hiểu khác nhau và đề nghị TP báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, sửa đổi.

Từ đó, đại biểu Hạnh đề nghị bổ sung vào dự thảo sửa đổi Nghị quyết 98 nội dung “trong thời gian chưa có hệ thống thang bảng lương mới thì TP.HCM được tính thu nhập tăng thêm theo lương hệ số và các khoản theo lương”, như cách tính đã thực hiện thời gian qua.

Bà cũng đề nghị chỉ khi có hệ thống lương mới thì mới áp dụng mức "không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản". Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM nhấn mạnh đây không phải chính sách mới mà chỉ là xác định lại quan điểm ban đầu của Nghị quyết 98, nhằm thống nhất cách hiểu và tránh vướng mắc trong thực thi.

Cùng vấn đề quan tâm, đại biểu Trần Hoàng Ngân cũng cho biết cơ chế để xây dựng mức thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức đang gặp vướng.

Theo ông, giới hạn 0,8 lần quỹ lương cơ bản là quy định được thiết kế cho bối cảnh đã áp dụng hệ thống lương mới theo Nghị quyết 27. Tuy nhiên, Nghị quyết 27 chưa triển khai nên cơ chế này không còn phù hợp.

“Nếu vẫn áp dụng mức 0,8 lần trong khi cải cách lương chưa được ban hành thì TP.HCM không thể xác định đúng quỹ lương” – ông Trần Hoàng Ngân nói và đề nghị cho phép TP tiếp tục áp dụng cách tính của Nghị quyết 54 để bảo đảm chi thu nhập tăng thêm cho đội ngũ.