Toàn cảnh 5-12: Xả lũ và sạt lở liên tiếp, Lâm Đồng căng mình ứng phó thiệt hại lớn 05/12/2025 18:06

(PLO)- Các hồ thủy lợi, thủy điện tại Lâm Đồng được yêu cầu tuân thủ nghiêm quy trình vận hành và phải thông tin đầy đủ, chính xác trước mỗi đợt xả lũ, nhằm tránh lặp lại tình trạng ngập sâu và thiệt hại lớn ở vùng hạ du.

Sở Xây dựng Lâm Đồng cho phép lưu thông tạm thời qua đèo Prenn từ ngày 5 đến 7-12 sau nhiều nỗ lực khắc phục sạt lở. Người dân và phương tiện (trừ ô tô tải) được đi lại theo khung giờ quy định: từ 9 giờ đến 22 giờ ngày 5-12; từ 5 giờ đến 22 giờ ngày 6 và 7-12. Ngoài các khung giờ này, phương tiện phải di chuyển theo phân luồng trước đó của Sở Xây dựng.

Từ 22 giờ ngày 4-12, Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận đã giảm xả từ 100 xuống 50 m³/giây. Đến sáng 5-12, lưu lượng xả duy trì ở mức 50 m³/giây khi mực nước hồ vẫn vượt mức bình thường 0,16 m. Các địa phương vùng hạ du được cảnh báo tiếp tục đề phòng nguy cơ lũ trở lại.

Trước diễn biến thiên tai phức tạp, gây ngập sâu trên diện rộng tại nhiều khu vực, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát đi công văn hỏa tốc, chỉ thị khẩn cấp toàn bộ các sở, ban, ngành và địa phương tham gia ứng phó. Đặc biệt là việc vận hành, phương án xả lũ của các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn.