Xuyên đêm ngược dòng lũ dữ cứu dân

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng công an các đơn vị, địa phương trực 100% quân số, tổ chức cứu hộ xuyên đêm, di dời hàng trăm hộ dân vùng lũ cùng tài sản có giá trị đến nơi an toàn.
(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cứu hộ xuyên đêm, hỗ trợ di dời hàng trăm hộ dân cùng tài sản có giá trị ở vùng lũ đến nơi an toàn.
Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng công an các đơn vị, địa phương trực 100% quân số, tổ chức cứu hộ xuyên đêm, di dời hàng trăm hộ dân vùng lũ cùng tài sản có giá trị đến nơi an toàn.