YouTuber Lan Đinh sắp ra tòa vì loạt video liên quan bà Nguyễn Phương Hằng 10/01/2026 16:25

(PLO)- YouTuber Lan Đinh bị cáo buộc đăng tải các video xâm phạm danh dự, đời sống riêng tư của gia đình bà Nguyễn Phương Hằng.

Sáng 16-1-2026, TAND khu vực 7 - TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Thị Lan, (Youtuber Lan Đinh) chủ kênh YouTube Lan Đinh, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, trong năm 2021, bị cáo Đinh Thị Lan là người sở hữu và sử dụng tài khoản YouTube tên Lan Đinh (Youtube.com.@laning9888), tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng.

Các video này có nội dung sai sự thật, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định của pháp luật.



Hành vi này vi phạm các quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cũng theo cáo trạng, tại Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM, ban đầu bà Đinh Thị Lan khai nhận về nội dung của 6 video clip trên do mình ghi hình tại chỗ ở trên đường Lê Đức Thọ, (quận Gò Vấp cũ), TP.HCM và đăng tải lên kênh YouTube "Lan Đinh".

Bà Lan thừa nhận tự quay hình và phát ngôn các nội dung chưa được kiểm chứng về những nội dung liên quan đến ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng.

Tuy nhiên, sau đó bà Lan thay đổi lời khai, thừa nhận có ghi hình các phát ngôn các nội dung trên nhưng không phải là người đăng tải. Tuy nhiên, CQĐT có đủ căn cứ xác định Đinh Thị Lan là người đăng tải các video trên.

Về phần dân sự, ông Hồ Nguyên Lễ là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo ủy quyền của bà Nguyễn Phương Hằng sẽ có yêu cầu bồi thường về danh dự, tổn thất về tinh thần tại Tòa án theo quy định.