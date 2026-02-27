Truy tố cựu phó cục trưởng Cục Thuế Ninh Thuận cũ vụ cất hồ sơ truy thu thuế hơn 2 năm 27/02/2026 17:09

(PLO)- Cựu phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận cũ đã không ban hành quyết định xử phạt, truy thu hơn 73 tỉ đồng tiền thuế từ doanh nghiệp mà cất hồ sơ hơn 2 năm...

Ngày 27-2, trao đổi với PLO, lãnh đạo VKSND Khu vực 5 - Khánh Hòa, cho biết cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đặng Dũng, cựu phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là tỉnh Khánh Hòa) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Dự án nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc. Ảnh: HH

Theo cáo trạng, ngày 13-10-2022, ông Đặng Dũng là phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận đã ký quyết định kiểm tra thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân tại Công ty Xuân Thiện Ninh Thuận và Công ty Xuân Thiện Thuận Bắc.

Đây là hai doanh nghiệp làm chủ đầu tư của dự án nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc giai đoạn 1 và 2 với tổng công suất 250 MW.

Đoàn kiểm tra phát hiện hai doanh nghiệp điện mặt trời trên chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền nhưng đưa vào hoạt động nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc giai đoạn 1 và 2.

Do đó, những doanh nghiệp này chưa đủ điều kiện để hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyết định chủ trương đầu tư.

Đoàn kiểm tra đã kiến nghị xử phạt hành chính về thuế và kiến nghị biện pháp khắc phục hậu quả, truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp của hai công ty trên với tổng số tiền hơn 73 tỉ đồng.

Phòng Thanh tra - Kiểm tra, Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận khi đó đã có tờ trình và kèm hồ sơ kiểm tra, kiến nghị ông Đặng Dũng ban hành quyết định xử phạt về thuế đối với Công ty Xuân Thiện Ninh Thuận và Công ty Xuân Thiện Thuận Bắc.

Sau đó, ông Đặng Dũng đã chủ trì đánh giá lại việc ban hành quyết định xử phạt trên và đi đến thống nhất nội dung xử phạt. Tuy nhiên, ông Đặng Dũng vẫn không ký quyết định xử phạt, truy thu, tính chậm nộp thuế của hai doanh nghiệp trên.

Lý do được đưa ra là các doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn, loại hình xã hội hóa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa. Vì vậy, cần báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận xem xét hủy bỏ các quyết định ưu đãi đầu tư trước, sau đó mới ban hành quyết định xử phạt hành chính.

Từ đó, ông Đặng Dũng cất giữ hồ sơ từ tháng 11-2022 đến tháng 2-2025, khi chuẩn bị nghỉ hưu mới bàn giao lại cho Đoàn Kiểm tra.

Cáo trạng cáo buộc ông Đặng Dũng là người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với hai doanh nghiệp trên nhưng không thực hiện. Hành vi của ông Dũng đã gây thiệt hại ngân sách Nhà nước số tiền hơn 11,2 tỉ đồng.

Hành vi của ông Dũng đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, gây thất thoát ngân sách Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương.

Cũng theo cáo trạng, Cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền hơn 11,2 tỉ đồng là tiền thất thoát trong vụ án do Công ty Xuân Thiện Thuận Bắc và Công ty Xuân Thiện Ninh Thuận giao nộp, đề nghị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời, hai doanh nghiệp này đã nộp số tiền hơn 78 tỉ đồng là tiền thuế thu nhập doanh nghiệp khai sai, chậm nộp thuế cho Thuế tỉnh Khánh Hòa.