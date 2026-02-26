TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa tái thẩm do bị án trước đó khai tên giả 26/02/2026 08:58

(PLO)- Sau khi án có hiệu lực pháp luật, phát hiện bị án khai tên không đúng nên VKSND tỉnh Đồng Tháp kháng nghị; và đây là lần đầu tiên TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa tái thẩm.

Chiều 25-2, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa tái thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với người bị kết án Trần Quốc Cường.

Đây là phiên tòa tái thẩm đầu tiên được TAND tỉnh Đồng Tháp thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức TAND (có hiệu lực từ ngày 1-7-2025) và Nghị quyết số 01 ngày 27-6-2025 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn việc tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện thẩm quyền của các TAND.

Phiên tòa được mở theo quyết định kháng nghị của VKSND tỉnh Đồng Tháp đối với bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HS-ST ngày 5-6-2025 của TAND thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang (nay là TAND Khu vực 4, tỉnh Đồng Tháp).

Theo hồ sơ, khoảng 23 giờ 50 ngày 4-4-2024, Trần Quốc Cường điều khiển xe container trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hướng Trung Lương đi Mỹ Thuận. Khi đến địa bàn thị xã Cai Lậy (cũ), xe dừng ở làn sát dải phân cách và xảy ra tai nạn liên hoàn với xe tải do anh Lý Cao Nhân điều khiển (có phụ xe Lý Minh Tuấn) và xe khách giường nằm do tài xế Sơn Thành Công cầm lái. Hậu quả, anh Nhân và anh Tuấn tử vong tại hiện trường.

Tại bản án sơ thẩm, TAND thị xã Cai Lậy tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Cường ba năm sáu tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bản án không có kháng cáo, kháng nghị nên có hiệu lực pháp luật.

Ngày 17-7-2025, sau khi nhận quyết định thi hành án tại Trại tạm giam số 2 (Phân trại tạm giam Cai Lậy) Công an tỉnh Đồng Tháp, người bị kết án khai tên thật là Hàng Quang Sơn (34 tuổi, ngụ xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cũ) và cho rằng thông tin trong quyết định thi hành án không phải của mình.

Ngày 5-8-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý xác minh nguồn tin về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp xác định dấu vân tay và giấy phép lái xe mang tên Trần Quốc Cường là tên giả.

TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên toà tái thẩm đầu tiên theo kháng nghị của VKSND tỉnh với tình tiết bị án khai tên giả. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Theo nội dung kháng nghị, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, các cơ quan tiến hành tố tụng không biết người phạm tội tên thật là Hàng Quang Sơn đã sử dụng tên Trần Quốc Cường để khai báo. Tình tiết mới phát hiện làm cho bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật kết luận không đúng sự thật khách quan của vụ án.

VKSND tỉnh Đồng Tháp đề nghị xét xử theo thủ tục tái thẩm, hủy một phần bản án đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến Trần Quốc Cường (tên thật Hàng Quang Sơn) để điều tra lại theo quy định.

Sau khi nghị án, Hội đồng thẩm phán TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên chấp nhận toàn bộ kháng nghị của TAND tỉnh Đồng Tháp.