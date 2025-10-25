Đề xuất mới về chuyển hồ sơ để xem xét giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hành chính 25/10/2025 09:59

Mới đây, VKSND Tối cao, TAND Tối cao đã công bố dự thảo thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa VKSND và TAND trong thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Thông tư liên tịch này quy định về chuyển hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, gửi văn bản tố tụng giữa tòa án và VKS. Trong đó, Điều 6 dự thảo quy định về trường hợp toà án chuyển hồ sơ vụ án hành chính để xem xét kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Một phiên tòa hành chính do TAND tỉnh Bình Dương tổ chức trực tuyến. Ảnh: LÊ ÁNH.

Cụ thể, khi tòa án, VKS có thẩm quyền xét thấy cần phải nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm thì TAND cấp tỉnh, VKSND cấp tỉnh có văn bản yêu cầu TAND khu vực đã ra bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật chuyển hồ sơ vụ án đó cho TAND cấp tỉnh, VKSND cấp tỉnh. TAND Tối cao, VKSND Tối cao có văn bản yêu cầu tòa án đang quản lý hồ sơ chuyển hồ sơ vụ án đó cho TAND Tối cao, VKSND Tối cao.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu chuyển hồ sơ, tòa án chuyển hồ sơ vụ án cho tòa án, VKS có văn bản yêu cầu. Trường hợp cần thiết phải chuyển sớm hơn thì tòa án, VKS ghi rõ thời hạn cụ thể, lý do trong văn bản yêu cầu chuyển hồ sơ; tòa án có trách nhiệm chuyển hồ sơ phải thực hiện theo yêu cầu.

Ngay sau khi hết thời hạn kháng nghị quy định tại Điều 263 hoặc Điều 284 Luật TTHC, tòa án, VKS trả hồ sơ cho tòa án đã chuyển hồ sơ. Trường hợp Viện trưởng VKSND Tối cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh kháng nghị giám đốc thẩm hoặc kháng nghị tái thẩm thì VKS chuyển hồ sơ vụ án cùng quyết định kháng nghị cho tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo quy định tại khoản 3 Điều 264 hoặc Điều 286 Luật TTHC. Đồng thời, thông báo cho tòa án đã chuyển hồ sơ cho VKS biết.

Còn trong trường hợp tòa án, VKS cùng có yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm thì việc chuyển hồ sơ được thực hiện như sau:

- Trường hợp cùng nhận được văn bản yêu cầu của tòa án và VKS thì tòa án đang quản lý hồ sơ chuyển hồ sơ cho cơ quan có văn bản yêu cầu chuyển hồ sơ trước và thông báo cho cơ quan không được chuyển hồ sơ biết.

- Trường hợp tòa án hoặc VKS là cơ quan nhận hồ sơ trước thì trong thời hạn 3 tháng (đối với vụ án phức tạp hoặc có trở ngại khách quan thì thời hạn không quá 6 tháng) kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu tòa án, VKS không kháng nghị thì việc chuyển hồ sơ được thực hiện như sau:

+ Nếu tòa án đã nhận được hồ sơ trước nhưng không có kháng nghị mà VKS tiếp tục có yêu cầu chuyển hồ sơ thì tòa án chuyển hồ sơ cho VKS đã có yêu cầu và thông báo ngay cho tòa án đã chuyển hồ sơ ban đầu. Trường hợp VKS không tiếp tục yêu cầu chuyển hồ sơ thì tòa án trả lại hồ sơ cho tòa án đã chuyển hồ sơ ban đầu. VKS có yêu cầu đã nhận được hồ sơ nhưng không kháng nghị thì VKS chuyển hồ sơ vụ án cho tòa án đã chuyển hồ sơ ban đầu.

+ Nếu VKS đã nhận được hồ sơ trước nhưng không có kháng nghị mà tòa án tiếp tục có yêu cầu chuyển hồ sơ thì VKS chuyển hồ sơ cho tòa án đã có yêu cầu và thông báo ngay cho tòa án đã chuyển hồ sơ ban đầu. Trường hợp tòa án không tiếp tục yêu cầu chuyển hồ sơ thì VKS trả lại hồ sơ cho tòa án đã chuyển hồ sơ ban đầu. Tòa án có yêu cầu đã nhận được hồ sơ nhưng không kháng nghị thì tòa án chuyển hồ sơ vụ án cho tòa án đã chuyển hồ sơ ban đầu.

- Trường hợp cơ quan có yêu cầu chuyển hồ sơ trước nhưng không có quyết định hoãn thi hành án hoặc yêu cầu hoãn thi hành án mà cơ quan có yêu cầu chuyển hồ sơ sau lại có quyết định hoãn thi hành án hoặc yêu cầu hoãn thi hành án, nếu hồ sơ chưa được chuyển thì toà án đang quản lý hồ sơ chuyển hồ sơ cho cơ quan đã có quyết định hoãn thi hành án hoặc yêu cầu hoãn thi hành án và thông báo cho cơ quan không được chuyển hồ sơ biết.

- Tòa án và VKS phối hợp trong việc chuyển hồ sơ vụ án để bảo đảm cho việc xem xét kháng nghị khi thuộc một trong 3 trường hợp:

+ Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm còn lại không quá 6 tháng;

+ Sau khi tòa án đã chuyển hồ sơ cho tòa án hoặc VKS có yêu cầu nhưng không ra quyết định hoãn thi hành án hoặc không có yêu cầu hoãn thi hành án mới nhận được yêu cầu chuyển hồ sơ của tòa án hoặc VKS có quyết định hoãn thi hành án hoặc có yêu cầu hoãn thi hành án;

+ Để phục vụ hoạt động giám sát của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.