Đang chấp hành án tù, chính sách pháp luật thay đổi theo hướng có lợi, xử lý sao? 28/08/2025 20:49

(PLO)- Nếu chính sách pháp luật đã có sự thay đổi theo hướng có lợi mà đang ở giai đoạn chấp hành án thì bị án có được hưởng lợi gì không là thắc mắc của nhiều bạn đọc.

Vừa qua, trong một số vụ án, tại thời điểm xét xử thì quy định của pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm của bị cáo đã có sự thay đổi. Nếu sự thay đổi này theo hướng có lợi cho bị cáo thì họ có thể được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 29 BLHS.

Cụ thể, Điều 29 BLHS quy định, người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong những căn cứ sau đây: Khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

Từ đây nhiều bạn đọc đặt vấn đề, nếu người vi phạm đang chấp hành bản án rồi mà có sự chuyển biến của pháp luật theo hướng có lợi thì họ có phải tiếp tục chấp hành án?

Ảnh minh họa.

Trả lời vấn đề này, TS Trần Thanh Thảo, Trường ĐH Luật TP.HCM cho rằng hiệu lực hồi tố của đạo luật hình sự được hiểu là hiệu lực của đạo luật được áp dụng đối với hành vi phạm tội thực hiện trước khi đạo luật đó có hiệu lực thi hành.

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2015) và các văn bản hướng dẫn áp dụng (Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP, Nghị quyết 41/2017/QH14…) thì điều khoản của BLHS 2015 quy định theo hướng có lợi cho người phạm tội được áp dụng đối với cả những hành vi phạm tội xảy ra trước khi điều luật này có hiệu lực thi hành mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử.

Như vậy, trường hợp một người phạm tội tại thời điểm BLHS năm 2015 đang có hiệu lực và đang chấp hành bản án đã có hiệu lực pháp luật thì không áp dụng hiệu lực hồi tố.

Tuy nhiên, khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 01/2016 và điểm d khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 quy định về trường hợp người thực hiện hành vi mà BLHS năm 1999 quy định là tội phạm nhưng theo quy định của BLHS năm 2015 thì hành vi đó không cấu thành tội phạm do có bổ sung, thay đổi các yếu tố cấu thành tội phạm.

Trong trường hợp này, nếu vụ án đã khởi tố, đang điều tra, truy tố, xét xử thì người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự còn nếu người bị kết án đang chấp hành hình phạt thì được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại.

"Bên cạnh lý do nhân đạo thì quy định này cũng thể hiện rõ quan điểm xử lý hình sự của Nhà nước ta: Không cần thiết buộc người bị kết án phải tiếp tục chấp hành hình phạt khi hành vi mà họ thực hiện trước đó đã không còn bị coi là tội phạm do có sự thay đổi trong chính sách, pháp luật. Theo đó, mục đích của việc thi hành hình phạt là trừng trị và cải tạo, giáo dục người phạm tội đã không còn đạt được khi hành vi của họ không còn nguy hiểm cho xã hội nữa", TS Thảo nói.