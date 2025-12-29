Công bố dữ liệu cá nhân của trẻ từ 7 tuổi phải được trẻ và người đại diện đồng ý 29/12/2025 18:59

(PLO)- Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 quy định việc công bố dữ liệu cá nhân, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư... của trẻ em từ 7 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của trẻ và người đại diện theo pháp luật.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026.

Điều 24 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em, người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Cụ thể, đối với trẻ em, người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người đại diện theo pháp luật thay mặt thực hiện các quyền của chủ thể dữ liệu cá nhân; trừ các trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân theo khoản 1 Điều 19 Luật này.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em nhằm công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của trẻ và người đại diện theo pháp luật.

Luật này còn quy định, ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi trong trường hợp những người này rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi có đủ căn cứ chứng minh việc xử lý dữ liệu cá nhân có thể xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.