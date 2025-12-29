Nghiêm cấm hành vi mua bán dữ liệu cá nhân 29/12/2025 17:01

(PLO)- Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 quy định rõ việc mua, bán dữ liệu cá nhân là hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị xử phạt nặng...

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, đặt ra loạt yêu cầu chặt chẽ đối với các nền tảng mạng xã hội và dịch vụ truyền thông trực tuyến nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

7 hành vi bị cấm

Điều 7 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 quy định 7 hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến dữ liệu cá nhân, gồm:

- Xử lý dữ liệu cá nhân nhằm chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam, gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Lợi dụng hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

- Xử lý dữ liệu cá nhân trái quy định của pháp luật.

- Sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác, cho người khác sử dụng dữ liệu cá nhân của mình để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

- Mua, bán dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Chiếm đoạt, cố ý làm lộ, làm mất dữ liệu cá nhân.

Ảnh minh hoạ.

Mạng xã hội không được yêu cầu giấy tờ tùy thân

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 29 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 cũng quy định rõ: Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến có trách nhiệm không được yêu cầu cung cấp hình ảnh, video chứa nội dung đầy đủ hoặc một phần giấy tờ tùy thân làm yếu tố xác thực tài khoản.

Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến còn phải có trách nhiệm thông báo rõ ràng nội dung dữ liệu cá nhân thu thập khi chủ thể dữ liệu cá nhân cài đặt và sử dụng mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến; không thu thập trái phép dữ liệu cá nhân và ngoài phạm vi theo thỏa thuận với khách hàng;

Cung cấp lựa chọn cho phép người dùng từ chối thu thập và chia sẻ tệp dữ liệu (gọi là cookies); Cung cấp lựa chọn “không theo dõi” hoặc chỉ được theo dõi hoạt động sử dụng mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến khi có sự đồng ý của người sử dụng.

Luật cũng nghiêm cấm hành vi nghe lén, nghe trộm hoặc ghi âm cuộc gọi và đọc tin nhắn văn bản khi không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác...