Đồng Nai chốt ngày thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước Tết Nguyên đán 2026 29/12/2025 12:43

Ngày 29-12, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 22 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia của ngành giao thông vận tải và cuộc kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành giai đoạn 1 và các tuyến đường giao thông kết nối.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo thông xe kỹ thuật dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 15 - 1 - 2026, đưa vào sử dụng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước Tết Nguyên đán 2026.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp cùng Sở Xây dựng, UBND phường Phước Tân rà soát hồ sơ, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xem xét bổ sung hạng mục cây xanh, chiếu sáng, tiểu đảo tại nút giao giữa đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đường Võ Nguyên Giáp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thông xe kỹ thuật trước ngày 15-1-2026 và đưa vào sử dụng toàn tuyến trước Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: VŨ HỘI.

Về dự án đường vành đai 3 – TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhanh chóng thực hiện những công việc còn lại để đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026.

Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị liên quan, dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Xây dựng, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam bổ sung các hạng mục cây xanh, chiếu sáng, tiểu đảo tại các nút giao giữa cao tốc TP.HCM với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Ngoài ra, Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị liên quan đề xuất trình UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để phát triển sân bay Long Thành trở thành một trung tâm trung chuyển hàng không tầm khu vực, cùng với hệ sinh thái dịch vụ hàng không, phi hàng không hiện đại, đồng bộ như khách sạn, trung tâm hội nghị, thương mại, y tế, logistics để hướng tới hình thành “Thành phố sân bay Long Thành”.

Tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đầu tư các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và trung tâm TP.HCM

Các sở, ngành, địa phương báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5 - 01 - 2026.