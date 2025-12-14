Diện mạo cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai chuẩn bị thông xe
(PLO)- Ngày 19-12, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu sẽ thông xe kỹ thuật, các đơn vị đang ngày đêm làm việc để hoàn thiện những hạng mục của dự án.
Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu chỉ còn đúng một tuần nữa là đến mốc thông xe kỹ thuật (ngày 19-12). Vì vậy, trên toàn tuyến của dự án, công nhân vẫn đang ngày đêm miệt mài làm việc không ngơi nghỉ.
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 53km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TP.HCM. Trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài hơn 34km, được chia thành 2 dự án thành phần do Ban Quản lý dự án 85 (Ban 85, Bộ Xây dựng) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.
Hiện đoạn qua TP.HCM với chiều dài khoảng 19km đã hoàn thiện, còn đoạn qua tỉnh Đồng Nai do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
Tuy nhiên, đến nay những khó khăn đã được giải quyết, các đơn vị thi công đang chạy đua hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng để kịp thông xe kỹ thuật những ngày tới.