Diện mạo cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai chuẩn bị thông xe

(PLO)- Ngày 19-12, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu sẽ thông xe kỹ thuật, các đơn vị đang ngày đêm làm việc để hoàn thiện những hạng mục của dự án.
Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu chỉ còn đúng một tuần nữa là đến mốc thông xe kỹ thuật (ngày 19-12). Vì vậy, trên toàn tuyến của dự án, công nhân vẫn đang ngày đêm miệt mài làm việc không ngơi nghỉ.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 53km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TP.HCM. Trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài hơn 34km, được chia thành 2 dự án thành phần do Ban Quản lý dự án 85 (Ban 85, Bộ Xây dựng) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Hiện đoạn qua TP.HCM với chiều dài khoảng 19km đã hoàn thiện, còn đoạn qua tỉnh Đồng Nai do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Tuy nhiên, đến nay những khó khăn đã được giải quyết, các đơn vị thi công đang chạy đua hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng để kịp thông xe kỹ thuật những ngày tới.

cao tốc Biên Hòa 10.jpg
Tại dự án thành phần 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư các đơn vị thi công đang tăng tốc làm ngày đêm để cố gắng hoàn thành theo đúng kế.
Biên Hòa-Vũng Tàu.jpg
Máy móc và nhân lực được huy động để thực hiện thi công ngày đêm không ngừng nghỉ.
cao tốc Biên Hòa 12.jpg
Công nhân thảm nhựa đá sau đó máy lu nền được huy động để tiến hành lu
cao tốc Biên Hòa 13.jpg
Các nhà thầu cho biết, thời gian trước mưa lớn kéo dài khiến nền đất ẩm, nhiều công đoạn bị gián đoạn. Đơn vị đang huy động công nhân, kỹ sư duy trì thi công 3 ca, 4 kíp làm xuyên đêm để bù lại tiến độ và chạy đua từng ngày bứt tốc, kịp mục tiêu đề ra.
cao tốc Biên Hòa 8.jpg
Tại thời điểm này, dự án thành phần 2 của dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 18km qua Đồng Nai sản lượng đã đạt hơn 70%. Trên công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai, nhịp thi công khẩn trương từ rạng sáng đến khuya.
cao tốc Biên Hòa 11.jpg
Tại thành phần 2 của dự án, đơn vị thi công đang huy động trải thảm nhựa, lu nền, lấp lan can đường... Dự kiến đến 19-12 sẽ đạt sản lượng đạt khoảng 85%, đủ điều kiện để thông xe kỹ thuật.
cao tốc Biên Hòa 15.jpg
Một số đoạn đã hoàn thiện, công nhân thực hiện kẻ vạch sơn đường để chuẩn bị cho ngày thông xe.
cao tốc Biên Hòa 9.jpg
cao tốc Biên Hòa 5.jpg
Đoạn đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã hoàn thiện với đầy đủ lan can, kẻ vạch sơn, biển báo, hàng rào, lề đường, rãnh dọc...
cao tốc Biên Hòa 6.jpg
cao tốc Biên Hòa 1.jpg
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, quy mô 4-6 làn xe, tốc độ tối đa thiết kế từ 100 km/h, với tổng mức đầu tư 17.800 tỉ đồng.
cao tốc Biên Hòa 14.jpg
Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ góp phần hoàn thiện vào mạng lưới giao thông của tỉnh Đồng Nai và khu vực tạo động lực cho phát triển kinh tế.
cao tốc Biên Hòa 16.jpg
Đặc biệt, khi tuyến cao tốc này khi hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ gánh lượng xe lưu thông trên tuyến Quốc lộ 51 đang quá tải và rút ngắn thời gian đi từ Trung tâm tỉnh Đồng Nai xuống vùng biển Vũng Tàu.
cao tốc Biên Hòa.jpg
Đây là đoạn nối của dự án thành phần 2 nối giữa Đồng Nai và thành phần 3 đoạn qua TP.HCM. Dự án thành phần 3 đến nay đã đạt hơn 97% giá trị xây lắp, các hạng mục chính cơ bản hoàn thiện.
Cao tốc Biên Hòa 5.jpg
Dự án thành phần 3 qua TP.HCM dài 19km, đến nay các nhà thầu đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện hệ thống biển báo an toàn giao thông và chiếu sáng tại các nút giao trọng điểm như Hội Bài - Phước Tân và Quốc lộ 56. Chủ đầu tư đang tập trung xử lý những phần việc cuối cùng để bảo đảm thông xe, đưa tuyến vào khai thác đúng chỉ đạo của Chính phủ.
Vũ Hội - Khánh Ly
